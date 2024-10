“Es difícil no llorar por ti después de 13 años juntos”: Carla Jara reveló que falleció su querido perrito Alf

Una mascota es otro miembro de la familia, y el fallecimiento de éste es un golpe fuerte para los seres queridos. La influencer Carla Jara compartió en su cuenta de Instagram la triste noticia de la muerte de su perrito Alf.

Jara publicó diversas imágenes de su mascota que partió, y escribió un sentido mensaje de homenaje. “Aún no creo que ya no estarás más conmigo mi Alf. Hace 3 días estabas increíble y ya no estás en este plano”, partió escribiendo.

“Sólo espero que te hayas encontrado con la Luna, Tango, Canela y Barry, seguro te estaban esperando al otro lado del arcoíris. Espero que estés bien mi flaquito lindo, te extrañaré mucho perrito más pequeño del mundo, ahora nadie saltará para que lo tome en brazo ¡Te amo por siempre!”, agregó.

“Es difícil no llorar por ti, después de 13 años juntos. Descansa mi pequeño, ¡Mándame amor desde el cielo de los perritos!”, cerró Carla Jara.

La escapada de Carla Jara con Diego Urrutia

Para las Fiestas Patrias, Jara junto a su pareja, el comediante Diego Urrutia, decidió alejarse del bullicio de la ciudad y disfrutar de una escapada romántica en uno de los destinos más mágicos de Chile: San Pedro de Atacama.

Aprovechando las festividades, la pareja compartió en redes sociales una serie de postales que no solo capturaron su felicidad, sino también la imponente belleza del desierto más árido del mundo.

A través de su cuenta de Instagram, Jara y Urrutia compartieron imágenes de algunos de los destinos turísticos más icónicos de la zona. Entre ellos, se destacaron el Valle de la Muerte, la Laguna Cejar y los mundialmente famosos Géiseres del Tatio.

En una de las imágenes, Carla se dejó ver sonriente posando sobre unas rocas, mientras que otra fotografía mostraba a la pareja disfrutando de un baño en las aguas cristalinas de la Laguna Cejar.

“Siempre bendecido y agradecido”, escribió Diego Urrutia en una de sus historias, acompañada de una impresionante imagen de la luna sobre el desierto.

Carla Jara y Diego Urrutia disfrutaron de un mágico viaje juntos a San Pedro de Atacama Carla Jara y Diego Urrutia disfrutaron de un mágico viaje juntos a San Pedro de Atacama. Captura de Instagram