“Me hizo una canción”: Pamela Díaz reveló desconocido detalle de su relación con Jean Philippe Cretton

Un romance que terminó hace más de un año, sigue persiguiendo a Pamela Díaz. Ella estuvo de invitada en el último capítulo de “Podemos Hablar” de Chilevisión, en donde el animador Julio César Rodríguez le consultó sobre su antecesor y la expareja de la Fiera, Jean Philippe Cretton.

JC quería saber cómo es la relación que mantienen actualmente a más de un año de su término. Ella recalcó que siempre le consultan sobre el animador y ante eso aclaró que “yo no tengo una relación con Jeanphi, por eso prefiero no hablar, porque no sé si él estará en pareja o no”.

“Por lo menos, mis recuerdos son todos lindos. Yo encuentro que fue un momento de mi vida muy especial y muy lindo, aprendí mucho y le tengo mucho cariño. No tengo nada malo que decir, pero no tenemos una relación”, continuó.

Pamela Díaz Captura: Podemos Hablar de Chilevisión

“Dentro de tu cuerpo”

El animador sacó a relucir que Esteban Paredes le dedicó una canción a su exesposa de Amerika’n Sound, y por esto, le consultó a la Fiera si es que le han hecho esto. No sólo le dedicar un tema, sino que le escribieron uno, contó con el pecho inflado.

“A mí me hicieron una canción. Obviamente fue Jeanphi. Sí, pero son cosas de nosotros, personales. Está en Spotify, síganlo ‘Crettino...’. ¡Ah ya!”, bromeó la animadora de “Hay que decirlo”, quien terminó revelando que el nombre del tema es “Dentro de tu cuerpo”.

Rodríguez la agarró para el leseo y le consultó si es que Cretton la llama con copas de más para cantarle la canción. Sin embargo, Pamela decidió no enganchar y habló seriamente sobre su presente con el animador de TVN. “Teníamos una relación muy bacán, de conversar mucho. No necesitamos decirnos nada más, lo dijimos todo en la relación”, agregó.

“De hecho, muchas de las cosas que hoy día hago, en mi canal de Youtube, son gracias también, en parte, de las conversaciones que yo tuve (...) Algún día cuando esté en mi mejor momento, así bacán bacán bacán, se los voy a agradecer con nombre y apellido”, cerró Pamela Díaz.