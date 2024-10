“¡Me siento como una estúpida!”: Oriana Marzoli se enfureció y lloró desconsoladamente tras presenciar traición de Facundo González

Una grave crisis está pasando la venezolana-española, Oriana Marzoli, en el reality “Ganar o servir”. Esto después de que Matías Vega hiciera una actividad cuya finalidad era dejar expuesto a Facundo González y sus fechorías dentro del encierro.

Mostraron escenas a los participantes de eventos que involucraron al argentino, las cuales no habían visto el resto de sus compañeros. Una de ellas era de una actividad que él hizo con Pamela Díaz, con quien tuvo un breve affaire antes del reality, y ellos estaban recreando juguetonamente la escena de la greda de la película “Ghost”.

Oriana miraba atentamente y hubo una frase de su novio que le quedó marcada en su cabeza, atormentando sus pensamientos: “para que me recuerdes, te dejo esto de recuerdo”. Todo esto sucedió mientras la venezolana se encontraba fuera del encierro momentáneamente por un cuadro de angustia.

El argentino rápidamente salió al paso aclarando que se lo había comentado a su novia. “No es cierto”, desdijo inmediatamente la chica reality. “No me había contado para nada que era así, no recuerdo absolutamente nada de esto. Me dijo que había dicho que había hecho una porquería de actividad y no me dijiste que decías ‘para que recuerdes’”, aclaró.

Él se defendió, pero su pareja no iba a aguantar argumentos: “¡Eres un mentiroso! ¡No te voy a dar la razón! ¡Como cuando te defiendo cuando la tienes, no te voy a defender cuando no la tienes! ¡Punto!”.

Oriana Marzoli Captura: Ganar o servir de Canal 13

La furia y el llanto de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli se retiró de la actividad antes de que terminara, y comenzó a pegar portazos por puerta que encontrara. Ella fue a su habitación y le reclamó a Gala Caldirola que él es igual de celoso que ella, y sale con estas actitudes. Facundo González intentó hablar con ella, pero ella le gritó y le ordenó que no le hablara y se fuera.

La chica reality se fue al otro extremo de la casa para estar sola, y descargar su rabia al patear un barril que estaba en el set. Luis Mateucci y Daniela Colett la fueron a consolar, quien rompió en llanto en los brazos de su exnovio. “Estas faltas de respeto no las quiero, yo no he hecho eso”, dijo entre sollozos.

“Yo no voy a permitir eso, me he portado increíble. Es un hijo de p***, mentiroso de mi****, es un mentiroso”, agregó. Luis fue a hablar con su compatriota, y la brasileña se quedó con Oriana, quien le decía que se sentía una estúpida, pateaba las paredes y arrojaba un tablero de madera.

“¡Hice el p*** ridículo! ¡Siempre quedo como una estúpida!”, reclamó entre lágrimas antes que llegara el motivo de su llanto. Él intentó que lo escuchara, pero Oriana le dijo que se fuera. “¡Qué te pires!”, le ordenaba. “¡Me siento como una estúpida! ¡Me siento una imbécil!”, agregó mientras lloraba.

Luis y Daniela comenzaron a hablar con Oriana Marzoli, y su exnovio le comentó que ella esperaba que le reciprocaran sus acciones, y le aconsejó no podía esperar que la gente tuviera los mismos códigos. Él recalcó que son personas muy distintas, y no podía solamente seleccionar las cosas que a ella le gustaba de él sin verlo en su totalidad.