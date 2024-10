Nueva vidente predice embarazo y “deterioro de la relación” entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

"Lo vigila como los Haters": Ángela Aguilar no deja ni a sol ni a sombra a Nodal y así lo demuestra

Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían estar recorriendo un camino peligroso en su relación. Es posible que la cantante mexicana salga embarazada y en el medio de esta situación vea como su matrimonio con “El Forajido” se deteriora hasta el punto de que se podrían divorciar. Así lo hizo saber la clarividente Deseret Tavares, en charla con Milenio.

Nodal y Ángela se casaron el 24 de julio de este mismo año, después de ocho semanas de noviazgo y en el medio de una separación del cantante mexicano, con la rapera argentina, Cazzu, con quien recién había tenido una hija.

Es a la situación que podría enfrentarse Ángela, según lo explica la predicción de la clarividente, gracias a lo que le dicen las cartas del tarot.

Esta es la segunda predicción de este calibre, tras las declaraciones de Mhoni Vidente, quien ha advertido del embarazo de Ángela desde hace meses.

“Las cartas están diciendo que viene un embarazo en la relación. Definitivamente, muestra que puede ser una situación en donde no sea la mejor opción porque la relación no va a durar tanto tiempo. Habla de que hay traiciones, mentiras y cosas por el estilo. La relación no se va a sostener por largo tiempo”, dijo Tavares.

“La relación se deteriora por parte de él; habla de una mujer que es morena clara, con un carácter bastante fuerte. Viene el bebé y la relación se complica; nos habla de una separación a corto tiempo. No veo que la relación vaya a durar. Viene alguien completamente distinto a la vida de Christian que cambia todo por completo”, añadió la clarividente.

“Dicen las cartas que va a salir cosas a la superficie. Sí hay un embarazo que va a sorprender porque será algo relativamente rápido en comparación a lo que muchos considerarían. Aquí muestra que ese embarazo se da casi de la noche a la mañana de una manera sorprendente”, destacó Deseret.