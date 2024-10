¡Se casó en secreto en Las Vegas!: Marisela Santibáñez sorprendió con revelación sobre su vida amorosa

Por qué habría que seguir las tradiciones dijo la diputada Marisela Santibáñez, quien no recurrió al Registro Civil ni a una Iglesia para formalizar su relación con su novio de la adolescencia, Álvaro Ahumada. Ella voló a Estados Unidos junto a su enamorado a Las Vegas, y se casaron en secreto.

Ella relató esta historia de amor en el último capítulo de “Podemos Hablar” en donde compartió junto al animador, Julio César Rodríguez, sus amigos de años, Pamela Díaz y el futbolista Esteban Paredes.

Al comenzar a hablar sobre este casorio, la exchica reality comenzó diciendo que “ese hombre es el primer beso con lengua que me di a los 13 años. Yo tenía 13 años, el 15 años en el barrio”.

“Después de 32 años nos reencontramos, llevamos 6 años y me casé”, agregó. Ella relató que cuando era joven e iba una fiesta con su pololo, terminaba con él para darle besos a Álvaro.

“Cuando murió Rafaela, él estuvo en la iglesia y yo no lo supe nunca. Me lo contó después. Somos amigos de verdad, nos conocemos la familia y nada, yo cinco veces dije que no al matrimonio, como tampoco pensaba en ser mamá”, continuó contando la parlamentaria.

Marisela Santibáñez Captura: Podemos Hablar de Chilevisión

Su boda en Las Vegas

Con respecto a su matrimonio secreto, Marisela Santibáñez reveló que nunca había viajado a Estados Unidos. Esta boda sucedió el 23 de febrero, y Paredes era una de las personas que ya sabía sobre esta unión.

La Fiera le consultó por qué decidió casarse, y Marisela respondió que “yo pensé que no me iba a pasar nada, que iba a seguir siendo mi pololeo. Estábamos solos, me casé en inglés, me tradujeron. Fue muy especial”.

“Yo sentí que Álvaro pasó a ser mi familia. Dije ‘acá no me separo nunca más, pase lo que pase. Él es mi familia. A él lo tengo que cuidar, nunca más le puedo decir que se vaya de la casa tras pelear’. Él es la persona más importante en mi vida”, cerró la diputada Santibáñez.