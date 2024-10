Todavía no lo tiene decidido: Camila Vallejo reveló cuáles son los tres nombres que está considerando para su hijo

La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lució radiante con su vientre durante su visita de este viernes 4 de octubre en el matinal de TVN, “Buenos Días a Todos”. Ella ya tiene 22 semanas de embarazo, y sabe que está esperando un pequeño hijo, quien se convertirá en el hermano menor de Adela, quien nació hace más de 10 años.

Vallejo fue a hablar de la actualidad nacional, pero la animadora María Luisa Godoy no pudo evitar consultarle sobre este nuevo proceso que está viviendo. La ministra partió contando que patea todo el día dentro de su vientre.

Sin embargo, ella contó que las semanas iniciales no fueron tan tranquilas. “Los primeros tres meses fueron terribles, un infierno. Pero ahora estoy en la etapa feliz del embarazo”, afirmó.

Al entregar más detalles sobre el duro periodo que vivió, Vallejo contó que se “sentía intoxicada y con asco todo el día. Más encima eran los primeros meses donde no se sabe, no podía contar, había decidido no contar. Fueron sufridos”.

Camila Vallejo Captura: Buenos días a todos de TVN

¿Cómo se llamará su bebé?

María Luisa no podía aguantar su curiosidad y le consultó por el nombre que tendrá su bebé, y en tono de broma dijo que se llamará Eduardito, en alusión al animador que estaba presente, Eduardo Fuentes. “Va a ser niño, pero todavía no hemos decidido el nombre. Voy a empezar a hacer una encuesta”, contó.

“Hemos pensado en varios nombres, hay unos que tenemos mejor rankeados hasta el momento son Manuel, Ernesto y Emilio”, reveló la ministra de Gobierno. Por su parte, Fuentes dijo que se había emocionado con la posibilidad de que se llamara igual que él, lo que provocó risas en la ministra.

En la misma tónica, Camila Vallejo aseguró que encuentra que es una tarea más compleja encontrar un nombre a un varón que a una mujer. “Es más difícil ponerle nombre a los niños, nos resultó más difícil que con mi hija (Adela). Con las niñas tienes un abanico más amplio de nombres lindos”, reveló la ministra.