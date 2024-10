FOTOS: Decoran una casa para Halloween con esqueletos vestidos de Taylor Swift

En la esquina de St. Charles Avenue y State Street en Uptown, Nueva Orleans, se encuentra una casa que lleva 20 años ofreciendo un increíble decorado para Halloween y en esta oportunidad tomó inspiración en Taylor Swift.

Louellen Berger es la dueña de “The Skeleton House NOLA”, quien junto a toda su familia, decidió darle un toque diferente a la tenebrosa decoración para la Noche de Brujas, tomando en cuenta que a finales de octubre la cantante llegará a la ciudad con su “The Eras Tour”.

“Juntamos todas nuestras ideas y se nos ocurrió esto. Mis nietos más pequeños incluso hicieron pulseras de amistad para los esqueletos, así que fue un asunto familiar”, detalló la propietaria de la casa que decoró su hogar con esqueletos de Taylor Swift.

13 diferentes esqueletos, inspirados en las diferentes ‘Eras’ de Taylor Swift, adornan esta casa de Nueva Orleans

“13 Taylors diferentes y un jugador de fútbol que quizás reconozcas”, expresó Louellen Berger y agregó: “Trabajé en el mundo de la moda, así que me gusta mucho hacer esto. Muchos de los conjuntos son viejas vestimentas de mis hijas, hijos y nietos, varios son incluso conjuntos de gimnasia”.

La propietaria de esta casa afirmó que tardó un día entero en hacer cada esqueleto, por lo que invita a las personas a apreciar cada detalle que se encuentra en ellos.

“Espero que se fijen en las pestañas y en los penetrantes ojos azules. Los peinados son diferentes en cada uno. Quería que sus uñas combinaran con sus vestidos… Me llevó un día entero por esqueleto, porque realmente quería honrarla. Es un ícono”, detalló Louellen Berger.

Con respecto a si le gustaría que Taylor Swift la visite cuando vaya a la ciudad a presentar su “The Eras Tour”, contestó: “Dudo que venga, pero creo que me desmayaría y me quedaría sin palabras si lo hiciera. Estoy segura de que no vendrá, pero si sus fans lo hacen, no me molestará”.