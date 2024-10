“Ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla”: Ivette Vergara sincera lo que más le dolió de su polémica salida de TVN

En una reciente entrevista, la reconocida animadora y periodista Ivette Vergara se refirió públicamente y en extenso a su sorpresiva y polémica salida de Televisión Nacional de Chile (TVN), donde llevaba años desempeñándose en el área deportiva.

En conversación con El Mercurio, Vergara no solo expresó su tristeza por la forma en que se gestionó su desvinculación, sino que también alzó la voz para criticar la falta de equidad de género en la estación televisiva estatal.

El pasado 27 de septiembre, se confirmó la salida de Vergara del canal, hecho que fue recibido con asombro por muchos de sus seguidores. A través de sus redes sociales, la animadora había agradecido el cariño y apoyo de sus compañeros sin entrar en mayores detalles sobre su despido. Sin embargo, fue en esta entrevista donde la comunicadora decidió profundizar en las razones de su molestia y el contexto que rodeó su desvinculación.

“Ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla”

“No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó”, expresó con firmeza Vergara, dejando en claro que lo que más le afectó fue la manera en que se llevó a cabo el proceso. “Llegué con una administración que me recibió con los brazos abiertos, que me dijo ‘Ivette, te necesitamos’ tras la salida de Karen Doggenweiler, y me voy con una que ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla” , agregó, en referencia a los cambios en la cúpula directiva del canal.

Uno de los puntos más destacados de sus declaraciones fue su crítica hacia la falta de mujeres en roles protagónicos dentro de TVN, especialmente en áreas como Deportes. Vergara no ocultó su decepción al señalar que en un canal público, la presencia femenina debería ser un asunto prioritario . “Lo que hoy me duele es que las mujeres no tengamos oportunidades, que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN, que no les haya importado dejar sin mujer al Área Deportiva y a Prensa Deportes. Eso en un canal público no es menor” , subrayó.

Asimismo, lanzó un duro cuestionamiento hacia el discurso de equidad de género que, según ella, no se ve reflejado en las decisiones internas de la estación. “Cuando yo escucho a este gobierno hablar de equidad de género y la propia directora ejecutiva llega al canal hablando de equidad de género, pero la estación pública no tiene mujeres o tiene una participación casi nula en deportes o en los estelares, ¿de qué estamos hablando? En TVN hay una incoherencia tremenda”, criticó Vergara.

En sus declaraciones, la periodista también comparó su situación con la vivida por Karen Doggenweiler, quien en su momento dejó el canal para incorporarse a Mega. “Cualquier empresa tiene todo el derecho a que si se acaba un contrato querer trabajar o no con una persona, pero las formas tienen que cambiar”, puntualizó Vergara. “Esto es lo mismo que le pasó a Karen (Doggenweiler), que estuvo años en el canal y no la usaban (...) Tampoco entiendo que el directorio esté tan desconectado de su pantalla que no ve que tiene un jugador o una jugadora en la banca sin ser usada. Porque yo creo que a nadie le gusta que le paguen un sueldo por no hacer nada”, criticó la periodista.

Para concluir, la animadora expresó que, aunque se esperaba cambios en su situación laboral, nunca imaginó que el trato hacia ella sería tan distante y desconsiderado. “Siempre tuve mi mejor voluntad para tratar de aportar y no me sentí escuchada. Me voy de un canal que siento que no me valoró”, finalizó, dejando en claro su decepción con TVN.