“Experimentó gran sufrimiento”: fallece el hermano menor de Madonna

Madonna atraviesa una de las etapas más difíciles en su vida personal, ya que murió hace poco su madrastra Joan Clare Ciccone. Y solo ayer, sufrió una pérdida adicional, con el fallecimiento de su hermano menor Christopher Ciccone, quien tenía 63 años.

Hace poco tiempo, la 'Reina del Pop' publicó un sincero recuerdo de su hermano con un emotivo texto, donde se reflejaba la intensa tristeza que experimentó con su partida. Cabe recordar que hubo un leve conflicto entre los dos en los primeros años del 2000, cuando la cantante decidió no contratar a su hermano para que no fuera parte de su gira. Posteriormente, el alejamiento creció cuando Christopher publicó un libro de recuerdos sobre su hermana llamado: ‘Life with My Sister Madonna’.

Pese a ciertos desacuerdos, Christopher Ciccone sobresalió por su trabajo como creativo, danzarín y el genio detrás de muchos de los estilos más emblemáticos que Madonna lució. Trabajaron en conjunto para diseñar los trajes que la estrella pop usó en momentos clave de su carrera ascendente.

¿De qué murió Christopher Ciccone, hermano de Madonna?

The New York Times fue el periódico que informó sobre el fallecimiento del diseñador de moda, divulgando el motivo del óbito del hermano menor de Madonna. Se debió a una cruel lucha contra el cáncer, la misma enfermedad que causó el deceso de su madre.

La noticia, proporcionada por el medio, desveló que Christopher sucumbió a su lucha, (se desconoce aún contra qué tipo de cáncer luchaba) el viernes 4 de octubre, en compañía de sus personas más cercanas, entre las que se encontraba su esposo, el actor británico, Ray Thacker.

Fue su propia hermana, Madonna, la que publicó un emotivo mensaje en sus canales de medios sociales. La pareja, que había mantenido una relación sólida desde 2012 a pesar de los problemas previos, fue citada por el 'Evening Standard' con él admitiendo: "En este punto, nuestra relación está en excelente estado. En cuanto a mí, todo está bien. Estamos en contacto, a pesar de que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que la vi. Somos hermanos nuevamente. No estoy bajo su empleo y eso es para mejor".

Madonna dedica conmovedor mensaje a su hermano Christopher Ciccone

Madonna utilizó sus plataformas digitales para publicar varios recuerdos con su hermano, Christopher Ciccone, acompañados de un emotivo mensaje dedicado a él que decía:

"Mi hermano Christopher ya no está. Durante mucho tiempo, fue la persona con la que más me identifiqué. Nuestro lazo es complejo de describir. Sin embargo, se produjo debido a una comprensión de que éramos distintos y la sociedad nos pondría dificultades por no acatar la norma establecida", inició su manifestación.

Más adelante, redactó unas de sus reminiscencias en conjunto con Christopher, rememorando su juventud: “Agarramos las manos del otro y danzamos a lo largo de la demencia de nuestra niñez. De hecho, la danza funcionaba como un tipo de adhesivo que nos mantenía cohesionados. El descubrimiento de la danza en nuestra pequeña localidad de la región centro-oeste me rescató, y después llegó mi hermano, y también lo rescató a él”.

"Christopher, quien también fue mi maestro de ballet, construyó un entorno protegido para que mi hermano pudiera ser abierta y libremente homosexual. Este fue un tema que en nuestra localidad no se discutía ni en voz baja. Cuando finalmente acumulé la valentía para moverme a Nueva York y convertirme en una bailarina, mi hermano decidió acompañarme", prosiguió.

La artista rememoró la herencia de su hermano y el valor de su contribución en sus tours: "¡Y de nuevo, unimos nuestras manos y danzamos a través del caos de la ciudad de Nueva York! Consumimos arte, música y cine como bestias famélicas. Estábamos en el núcleo de todo ese estallido de cosas. Danzamos a través de la locura de la epidemia del SIDA. Asistimos a funerales y lloramos, y luego volvimos a bailar. Bailamos juntos en el escenario al principio de mi carrera y finalmente, él se transformó en el Director Creativo de muchas giras. En cuanto a buen gusto, mi hermano era el Papa, y tenías que besar su anillo para obtener su aprobación. Desafiamos a la Iglesia Católica Romana, ¡A la Policía, a la mayoría moral y a todas las figuras de autoridad que obstruían el camino hacia la libertad artística!"

El talento creativo de su hermano no pasó desapercibido: “Mi hermano estaba justo a mi lado. Era pintor, poeta y visionario. Lo respetaba profundamente. Poseía una estética impecable. Y tenía una lengua mordaz, que a veces dirigía contra mí, pero siempre lo absolví. Juntos, alcanzamos los picos más altos y también nos conocimos en los valles más bajos. De alguna manera, siempre lográbamos encontrarnos de nuevo, nos agarrábamos de las manos y continuábamos con nuestro baile”.