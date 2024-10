Galán español a ‘Palabra De Honor’: Ya son diez los reclutas confirmados para la academia militar

Ya es tradición que en las últimas semanas del espacio farandulero de Canal 13 que se roba las tardes, Hay Que Decirlo, al finalizar, confirmen a un nuevo participante para la novedad en programas de telerrealidad del “canal de los realities”: Palabra De Honor.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, el décimo recluta que llega a la academia militar es el español Josué Bernal. El modelo y joven deportista de 30 años se hizo conocido en el país de la paella por participar en realities como “Mujeres Y Hombres Y Viceversa” y “La Isla De Las Tentaciones”.

Según él mismo, es un alma libre, aventurero e intenta disfrutar la vida a concho. Ama los viajes y disfruta conocer gente y experiencias nuevas .

Ante Canal 13, el español confesó que “mi sueño siempre ha sido ser policía. Me gusta la acción, lo monótono me aburre, y mi vocación siempre ha sido esto. Por eso creo que el formato de ‘Palabra de honor’ me va bien, porque el entrenamiento militar me servirá para prepararme. El tema militar siempre me ha llamado muchísimo la atención, es algo que me gusta, incluso he realizado algún tipo de deporte que tiene que ver con este mundillo. Saliendo de los realities, le haré un stop a mi vida y me centraré solamente en estudiar y en llevar una rutina de entrenamiento para cumplir con mi futuro”.

En relación al ingreso de chicas en el nuevo programa de telerrealidad del 13, Bernal fue enfático en nombrar a su compatriota: “Me gustaría que entre Gala Caldirola. Con ella coincidimos en un reality de España y nos llevamos muy bien, ella ya me seguía en redes y es una chica súper simpática . Sé que a ella yo le podría llamar la atención, porque no soy tonto y sé leer entre líneas, así que, si entra al reality, creo que uno de mis objetivos ahí sería conquistarla”.

De esta manera, del elenco total de 20 reclutas, ya son diez los participantes confirmados: Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Matías “Marcianeke” Muñoz, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, José Manuel “Mel” Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas y Josué Bernal.