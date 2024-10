“Me tengo que sacar unos...”: Coté López sorprende a seguidores tras ser internada

Se lo tomó con un humor y llamó a sus seguidores a estar en calma, sin preocuparse. María José López compartió unos registros desde una clínica, lugar donde fue internanda para realizarse un procedimiento médico.

PUBLICIDAD

Fue a primera hora de este lunes que mostró imágenes desde una amplia habitación del centro asistencial, bromeando que “cuando yo manifesté estar en una habitación, yo me refería a un hotel en el caribe, no en la clínica...chemimaree”, señaló, dando cuenta que de igual forma no era algo que le gustara.

Tras ello, aclaró que no era “nada grave, para que no se estresen. Solo me tengo que sacar unos pólimos, no sé qué chuchitas, del endometrio”, contó.

Posteriormente, en otra historia se mostró con la bata que usan los pacientes y unas medias blancas, las cuales también lució con humor.

“Cuidado mi gente, sin excitarse”, dijo, para luego mostrar sus piernas en el aire, como si fuera una bailarina de Moulian Rouge.

Finalmente, reiteró que no se trataba de nada grave, a pesar de que pidió que rezarán por ella.

“Repito, nada grave, n nada estético. Para que no hablen tonteras. Recen por mí. Imagínense despierto muerta. Ya bromaa, no se puede despertar muerta, pal que no entendió”, continuó.

PUBLICIDAD

Coté López (Rodrigo Mejías)

¿Qué son los pólimos?

“La mayoría de los pólipos endometriales son benignos, pero algunos de ellos pueden causar cáncer. Además, los pólipos también pueden dificultar la consecución del embarazo. Por ello, es importante consultar con un ginecólogo ante la presencia de algún síntoma”, se puede leer en Internet.

Además, agregan que en caso de no ser tratados a tiempos, podrían derivar en algo maligno.

“Las teorías actuales proponen que todo pólipo adenomatoso (de pequeño tamaño) tarda alrededor de diez años en convertirse en una lesión maligna.

Respecto a por qué salen, señalan que “los pólipos uterinos son tumores adheridos a la pared interna del útero que se expanden en su interior. Los pólipos uterinos, también conocidos como pólipos endometriales, se forman como resultado de la multiplicación excesiva de las células en el recubrimiento del útero”.