“No hay nadie que me haya dicho algo así”: Waldo se sinceró por la promesa de Michelle de darle la mitad del premio económico si gana ‘Gran Hermano’

En este primer lunes de octubre, dentro de “La casa más famosa del mundo”, uno de los participantes protagonizó una confesión respecto a una promesa que le hizo una compañera del encierro: darle la mitad del premio económico en caso de ganar esta segunda edición chilena del reality del “ojo que todo lo ve”.

Específicamente, la modelo e influencer brasileña Michelle Carvalho, hace ya algunas semanas, le había ofrecido a su compañero de la Región de Coquimbo, Waldo Villarroel , compartir el millonario monto que recibiría en caso de ganar Gran Hermano; le daría el 50% del total .

Y en esta jornada, el jugador huaso se sinceró ante una de las cámaras del patio de la casa sobre esta afirmación que le hizo Carvalho: “No sé si ustedes lo vieron –espero que sí– pero, ayer tuve una conversación seria con Michelle Carvalho, donde me dijo, bueno, ya me había dicho antes, pero lo conversé nuevamente... donde me dijo que si ella ganaba este reality me daría la mitad del premio. Yo, sinceramente, cuando me sucedió ese tema, yo justo estaba con la Cami Andrade, yo sé que ustedes lo vieron, y no me la creía la hueá, porque ¿qué persona en el mundo viene y te ofrece una hueá así poh’? Pa’ mí como que no hay nadie que alguna vez me haya dicho algo así... chuta, quedé pa’ adentro” , fueron las primeras palabras del oriundo de Illapel de 25 años.

No obstante, pese al ofrecimiento de la chica reality de Brasil, Waldo sigue con la mentalidad de poder ser una de las opciones del público para gozar del primer lugar de esta versión 2024 del país del cobre: “Y ayer conversé eso con ella, y claro, me dijo que le había conmovido la historia mía, una cuestión así. Y de verdad que, quedé como así a lo buen chileno ‘medio pa’ la cagá‘, porque me sorprendió el tema, pero igual bonita la forma de pensar, a mi juicio, de la señorita Michelle... ”.

“Pero igual, gente, yo agradecido de que Michelle quiera eso, pero eso no quiere decir que a pesar de eso yo no quiera seguir avanzando en esta cuestión, no poh’, si hay que hacerle empeño igual (...) Es difícil, pero hay que ir paso a paso no más. Vamos a ver si esta semana gano alguna hueá de ‘Prueba del líder’, alguna cuestión, que no gano nunca. He estado en un montón y no he ganado nunca”, sentenció Villarroel.