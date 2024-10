“No hay terceras personas de mi parte”: Kike Acuña reveló que está sin pareja y con el “corazón roto”

Kike Acuña tuvo un momento de sinceridad en el programa de Mauricio Pinilla, “Fuera del área”, en donde reveló que está pasando por un mal momento amoroso.

Cabe recordar que Kike Acuña se casó por tercera vez en el 2021, con Cynthia de la Cruz (36 años) con quien él tuvo a su tercer hijo.

“¿Cómo está tu corazón?”, le preguntó Pinilla en el espacio de Agricultura TV. A lo que exjugador respondió: “Roto... está roto”, agregando que “no vale la pena tampoco profundizar mucho por respeto a mi actual y aún esposa, a sus hijas, a la familia en general”.

Según las palabras del exjugador de 45 años en la entrevista emitida el pasado jueves 4 de octubre, con su exesposa “hoy estamos distanciados, estamos separados... llámenlo como quieran”.

Pinilla quiso saber más sobre esta situación, y le consultó si es que es algo que se podía encontrar solución. Ante lo que Kike se mostró más inseguro. “No sé, Mauro, no sé”.

“Te voy a hablar del corazón... desde todo lo que entregué, de cómo me porté, cómo fui (...) No hay aquí nada grave, no hay terceras personas de mi parte”, aclaró, afirmando que mientras estuvo en la relación “me dediqué 100% a mi esposa, a mi familia”.

¿Fue su culpa?

Eso sí, aunque no hubo una infidelidad de parte de él si hubo conductas que dejaron bastante que desear.

“Tengo una pana (pifia) que a lo mejor la pudiste haber tenido tú: el genio me juega una mala pasada” y “el no saber conversar”, admitió en tono de mea culpa.

Por su parte, Pinilla intentó empatizar con su excolega y le dedicó unas palabras: “A todos nos ha pasado el hecho de querer mandar todo a la cresta, encerrarte y no hablar los temas”, pero “es el peor error que nos puede haber pasado”, cerró.