“¿Es realmente JLo?”: El desconcertante video en el que presuntamente se muestra junto a Sean Diddy Combs

La situación de Sean ‘Diddy’ Combs continúa generando numerosos comentarios, ya que el artista de rap fue detenido el 16 de septiembre pasado bajo cargos de tráfico de personas, chantaje y transporte con fines de prostitución.

PUBLICIDAD

A pesar de que el célebre individuo se afirma inocente y declara ser blanco de un "acoso por razones de raza", muchos de sus secretos y de otros famosos han sido revelados, dejando a todos estupefactos.

Una de las personalidades famosas implicadas es la ex pareja del rapero, Jennifer Lopez, a quien se le atribuye haber mantenido una relación dañina con él.

El video en el que supuestamente aparece con Sean Diddy Combs que genera indignación

Videos de celebridades han emergido en TikTok y en diversas redes sociales, revelando su presencia en las controversiales fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs. Entre estas personalidades se encuentran Ashton Kutcher, Will Smith, Bruce Willis, las Kardashians, Paris Hilton y otros más.

Actualmente, un clip que se propaga en esta plataforma digital está causando desconcierto y enfado, ya que se insiste en que muestra a Jennifer López junto a unos menores en la residencia del rapero .

Esto ha provocado furia, ya que se especula que podría ser algo inquietante y negativo, aunque aún no se ha verificado nada.

"¿Es esa Jennifer Lopez? No puedo creerlo", "Es Jennifer López rodeada de adultos y niños", "¿Qué están haciendo esas niñas en esa sala, escuchando esas conversaciones?", "¿Qué es eso, tienen un niño en la mesa?", "¿Qué está haciendo JLo con esos niños? De verdad me preocupa", "Niñas con hombres mayores, no puede ser más evidente", "Jennifer Lopez y unas niñas a su alrededor, todo es bastante inquietante", "Además, el marido de Beyoncé está presente, qué vergüenza", fueron algunas de las respuestas que recibió en las plataforma de comunicación social.

No obstante, en la grabación no se puede discernir claramente si la individua que está en el fondo es Jennifer López o no, y tampoco está claro el escenario de lo que sucedía en ese lugar. Lo que sí resulta visible es a Jay Z, en conversación con P. Diddy y otros individuos, y detrás aparecen niños sentados, quienes podrían ser simplemente sus hijos.