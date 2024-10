“Más emocionante estuvo el velorio de mi abuela”: La ácida reacción de Chama a la boda de Pedro y Michelle en Gran Hermano

Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”, causó revuelo en redes sociales con un comentario cargado de ironía tras la emisión de la boda ficticia entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga.

“Más emocionante estuvo el velorio de mi abuela” , escribió Méndez en su cuenta de X (exTwitter), lo que generó una avalancha de respuestas y críticas por parte de los seguidores del programa, quienes no tardaron en defender a la pareja y señalar la evidente molestia de la venezolana.

El pasado lunes por la noche, Michelle Carvalho y Pedro Astorga, una de las parejas más queridas del reality, renovaron sus “votos matrimoniales” en una ceremonia oficiada por Claudio Michaux en el patio de la casa de Gran Hermano. El evento, aunque ficticio, fue un momento especial que se transmitió en vivo y fue seguido con entusiasmo por los espectadores.

Michelle apareció radiante, vestida de blanco, mientras Pedro la esperaba nervioso para sellar su compromiso en este simbólico matrimonio. La ceremonia tuvo su correspondiente toque de humor y originalidad que no pasó desapercibido para los seguidores del reality. Uno de los momentos más comentados fue la intervención de Yuhui Lee, quien, disfrazado de Elvis Presley, ofreció su bendición a la pareja antes de que Astorga pronunciara sus votos.

“Yo, Pedro, te recibo a ti Michelle, para ser parte de mi kayak, prometo seguir remando de ahora en adelante, en la riqueza y en la pobreza, en el Cajón del Maipo o en la ciudad, hasta que la placa nos separe”, dijo el concursante, desatando las risas entre sus compañeros. Por su parte, Michelle respondió con un toque igual de cómico: “Yo, Michelle, te recibo a ti Pedro, para ser el oficial ‘señor tamagotchi’, para acompañarte de ahora en adelante en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la placa nos separe”, sellando el momento con un tierno beso.

Sin embargo, no todos compartieron el entusiasmo por el evento. “La Chama”, quien fue eliminada del programa recientemente y se había distanciado de Michelle Carvalho en sus últimos días de la casa, no tardó en criticar la ceremonia. La reciente eliminada de Gran Hermano no soportó la boda y no dudó en lanzar dardos a través de Twitter con un directo comentario a la pareja:

“Me gusta usar Twitter porque rápidamente me entero de todo y lo único que puedo decirles es que más emocionante estuvo el velorio de mi abuela”, arremetió la venezolana.