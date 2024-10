“Mostrarme en la faceta que yo soy”: Confirman a nueva recluta para ‘Palabra de Honor’

Una vez más, antes de cerrar el programa de farándula de las tardes de Canal 13 (Hay Que Decirlo) y darle así el pase a Martín Cárcamo con el espacio de entretención Qué Dice Chile, confirmaron a un nuevo recluta para la novedad en telerrealidad del “canal de los realities”, Palabra de Honor: Lealtad o traición.

Directo desde el mundo de la actuación, arriba al nuevo reality show de corte militar Antonella Ríos . La actriz con papeles en teleseries como Machos (2003), Brujas (2005) y Lola (2008), se transformó en la onceava alumna de la academia militar.

Ante Canal 13, Ríos aseguró ser una amante de este tipo de programas. Además, la bailarina de 50 años detalló su interés por este reality: “Me gusta el formato. Si bien es desconocido, uno ya conoce los anteriores y, además, está el tema militar y del entrenamiento, que me llaman la atención. Eso es como un leitmotiv y eso, sin duda, hará que me sienta más conectada con la narrativa del reality”.

En relación con sus motivaciones para ingresar a este nuevo proyecto del 13 y aterrizar en tierras peruanas, señaló que “estoy cansada de los prejuicios, quiero que me conozcan como soy. La gente cree que ando todo el día en baby doll, y ando más en pijama de polar . Dicen que soy pesada y está todo el tema sexy y que hago contenidos para adultos, pero ya me tiene un poco jodida que eso me determine. Lo que quiero es tratar de dar vuelta la página y mostrarme en la faceta que yo soy . No reniego de aquello, pero muchas puertas se me han cerrado por eso. No niego que me gusta esto de la sensualidad, que es una de mis teclas, pero tengo muchas más teclas, como un piano, entonces puedo hablar de muchas cosas y mostrarme en este reality como para reivindicarme”.

Y de esta manera, del elenco total de ‘Palabra de Honor’ compuesto por 20 reclutas, ya son once los integrantes confirmados: Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Matías “Marcianeke” Muñoz, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, José Manuel “Mel” Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal y Antonella Ríos.