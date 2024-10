“No le hablo ni la he visto hace 10 años”: Kike Morandé habla sobre su relación sentimental con Cecilia Bolocco y lamenta que no tengan contacto

Kike Morandé contó la verdad sobre su relación con Cecilia Bolocco, echándose para atrás con sus dichos con su romance con la exMiss Universo.

Cabe recordar que mientras el exanimador recordó el vínculo sentimental que iniciaron mientras ambos trabajan en exitoso y extinto “Viva el lunes” (Canal 13).

“Te digo una cosa, una lata que yo me haya metido con ella, una pena, digamos, todo lo que pasó, pero por algo nos metimos. Capaz que me hubiera gustado no haberme metido tanto para poder haber sido amigos, porque es muy buena persona”, sostuvo en marzo de este año en La Divina Comida.

Se arrepintió

Ahora, Kike se refirió a estas palabras en una conversación con Willy Sabor en el programa “Hay que decirlo”, decidió aclarar sus dichos sobre el affaire.

En primera instancia, el exrostro de Mega destacó lo bueno que fue trabajar con Cecilia en aquella época. “Ella era la perfección total. Miss Universo, leía las noticas en CNN, era poco menos que la Reina Isabel la Bolocco. Era pelusona, muy, muy simpática. Y pilla, una bala, a la velocidad que pase masca la bala como Matrix”, recordó, enfatizando que jamás tuvieron una pelea en el ámbito laboral.

Posteriormente, contó la firme sobre sus dichos: “No fue así como lo dije, a lo mejor lo dije mal, lo que dije fue que fue una pena que nos hayamos enganchado, porque hubiéramos sido muy buenos amigos si no hubiera pasado nada”, relató.

“Si no hubiera quedado ninguna cagá extra habríamos sido muy buenos amigos. Y al final terminamos sin ser amigos, yo no le hablo ni la he visto hace 10 años y no me la encuentro nunca, jamás”, aseguró.

“Entonces eso fue lo que quise decir, después yo también lo vi (La divina comida) y pensé ‘estuvo mal lo que dije’, pero no es lo que quise decir”, sentenció.