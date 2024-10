“No merece estar en la final”: Michelle Carvalho sorprende a los televidentes y realiza fulminante a querida participante de “Gran Hermano”

Michelle Carvalho sorprendió a los televidentes de “Gran Hermano” y realizó la fulminante durante el más reciente capítulo del programa, esto tras quedar afectada por la eliminación de Patricio Esteffan.

Cabe recordar que Pato tuvo que abandonar la casa más famosa del mundo con un porcentaje del 60,85% de los votos del público contra un 39,15% que recibió Carlyn Romero, su enemiga dentro de la placa de eliminación.

En este contexto, es donde entre lágrimas Michelle se acercó al confesionario y, entre lágrimas, entregó lo que sería su nominación.

Michelle Carvalho no quiere a su compañera

“Me gustaría hacer la fulminante para la Carlyn”, le pidió Carvalho a “Gran Hermano” de entrada.

Además, cuestionó la decisión del público de seguir dejando a la venezolana en la casa y sacando a sus amigos. “No entiendo por qué la están dejando avanzar en el juego después de todo lo que ha pasado”, continuó la participante.

Pese a que no la quiere dentro del encierro, aseguró que “hay buena onda, buena convivencia ahora”.

Eso sí, Michelle les dijo a sus “tamagotchis” que Carlyn habría ingresado con malas intenciones tras obtener una segunda oportunidad mediante el repechaje.

“No quiero que se olviden de cómo fue ella, cómo actuó, de lo cizañera que fue, de tratar de desestabilizarme mentalmente con informaciones de afuera, de todas las trampas que hizo. Encuentro injusto que haya estado más de un mes afuera y que ahora vuelva. Volvió con su objetivo, que era sacar a Chama y Manuel... lo lograste, felicitaciones, pero también cumpliste tu tiempo”, reflexionó la modelo brasileña.

Según su perspectiva, Romero no debería seguir en el encierro de CHV. “Siento que no merece estar en la final y me gustaría mucho que mis fans, mis tamagotchis, me ayuden, por favor, para sacarla de acá”, cerró Michelle Carvalho.