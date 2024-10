“¡Qué latero!” Diana Bolocco reveló las tácticas de seducción de Cristián Sánchez que casi lo dejan en la “friendzone”

El amor a veces toma caminos inesperados, y esto fue precisamente lo que reveló la conductora de televisión Diana Bolocco en una reciente transmisión del programa de radio Tarde o Temprano, que conduce junto a su esposo, el periodista Cristián Sánchez. En una conversación llena de humor y sinceridad, Bolocco sorprendió a su pareja y a la audiencia al confesar que, al inicio de su relación, estuvo muy cerca de dejarlo en la “friendzone” debido a las técnicas de seducción “a fuego lento” que él empleaba.

“Si tú dices que una persona demuestra interés en una relación a largo plazo, y lo hace a fuego lento, yo no te interesaba nada. Porque tu fuego era... full gas, full gas”, partió señalando Sánchez en tono de broma, lo que desató las risas de su esposa.

El relato no quedó ahí. Bolocco, quien actualmente es conductora del programa Gran Hermano en Chilevisión, expresó su desacuerdo con la idea de mostrarse desinteresada para tener la atención de la persona. “No le encuentro validez a las normas que dicen ‘anda despacio, muéstrale poco interés, no le escribas altiro, no lo llames al día siguiente, déjalo esperar tres días, ignóralo un poquito’. Para mí, eso no tiene sentido”, explicó la animadora.

Sánchez, lejos de ofenderse, aprovechó la ocasión para defender su estrategia, argumentando que su enfoque era más reflexivo y considerado. “Me pasé para ser un tipo con valores”, afirmó. “Diana, qué hombre, hoy, con la mesa servida, llega y dice ‘no, muchas gracias’”, añadió.

La humorística declaración provocó que Bolocco lo interrumpiera con una respuesta igualmente divertida: “Cristián, ¿crees que de verdad, por un momento, pensé que no estabas interesado? Todo lo tuyo decía ‘sí, quiero, pero tengo que esperar’. ¡Qué latero! Estuve a punto de decirte que no para siempre por hueón”.

La conversación, aunque liviana y cargada de humor, dejó en claro que las diferencias en las estrategias amorosas de la pareja no fueron impedimento para que forjaran una relación sólida y duradera, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del espectáculo chileno.

