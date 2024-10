“Se las dio de Kenita: ya si yo igual me lo comí”: Cony Capelli saca ronchas en redes tras revelar vínculo con Pedro Astorga

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, Claudio Michaux ingresó a “Gran Hermano” para ser parte de uno de los momentos más esperados de la segunda temporada del reality, el matrimonio de Michelle Carvalho y Pedro Astorga. Sin embargo, esta escena fue opacada por un inesperado comentario de Constanza Capelli, quien se encontraba en el estudio viendo la boda del año.

PUBLICIDAD

Así lo confirmaron los usuarios en redes sociales que estaban atentos a cada detalle de este episodio, y quienes reaccionaron a las palabras de la bailarina con respecto al deportista.

Todo ocurrió en medio del programa en vivo que, se suponía, estaría dedicado a Pedro y Michelle. Sin embargo, Diana Bolocco abordó un delicado tema.

La animadora del reality de CHV recordó cuando Cony entró a la casa más famosa del mundo y reveló que ella junto a Astorga se conocían de antes.

“Pedro se enredó bastante con la explicación, se puso nervioso”, señaló Bolocco, quien quería conocer más detalles de este desconocido encuentro.

“Nos conocimos en un par de eventos y en una fiesta. Cuando yo tenía 20 años, hace 8 años”, confesó la bailarina, mientras que sus compañeros de panel le preguntaron si es que pasó algo más.

“Un poquito… Pero Pedro es un hombre reservado y no quiero más problemas”, señaló la ahora influencer.

PUBLICIDAD

La reacción de las redes sociales

Estas palabras generaron una ola de comentarios en la plataforma X, en donde los usuarios aseguraron que la bailarina quería llamar la atención y que no era necesario revelar esa información justo cuando Michelle y Pedro eran los protagonistas del capítulo.

“Será necesario para Cony insinuar que se comió a Pedro el mismo día que él está renovando votos con Michelle?”; “Todos nos dimos cuenta el día que llegó Cony, que ella y Pedro se habían comido. El decidió NO CONTARLO y hoy ella lo cuenta, amiga qué necesidad de chupar cámara”; “Ese es el problema, nadie quería ver a Cony, queríamos ver la boda hablar de Michelle y Pedro no de ella, si quiere hablar de ella que haga un live de tiktok su época ya fue”;”La cony insiste con que tuvieron algo”; “Si Cony, ya nos dimos cuenta que te agarraste a Pedro”; “La Cony no aguantó no ser el centro de atención un rato así que se las dio de Kenita: ya si yo igual me lo comí... Nefasta”.

Reacción comentario de Cony Capelli sobre Pedro Astorga | Twitter

Reacción comentario de Cony Capelli sobre Pedro Astorga | Twitter

Reacción comentario de Cony Capelli sobre Pedro Astorga | Twitter