¡Vivan los novios!: Claudio Michaux ingresó a la casa de ‘Gran Hermano‘ y ofició la renovación de votos entre Michelle y Pedro

Porque no todo es ambiente sombrío y negativo en la casa-estudio bonaerense de Gran Hermano, en esta madrugada de 8 de octubre, durante el capítulo prime junto a Diana Bolocco se vivió un 2x1, puesto a que el comediante y encargado del react del reality, Claudio Michaux, por primera vez pisó las dependencias del reality del “ojo que todo lo ve”, mientras que tuvo un papel fundamental dentro del encierro.

No fue menor el rol que cumplió el humorista, debido a que tuvo la responsabilidad de liderar la renovación de votos entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga , quienes se conocen hace 12 años y habían dicho que sí ante el altar en el reality Pareja Perfecta (Canal 13, 2012).

Ceremonia

Luego de que los jugadores tuvieran un breve contacto en vivo con la conductora del programa, ella misma les reveló quién era la identidad del padre y por qué había sido elegido para ocupar tan importante puesto. Y acto seguido, los participantes salieron al patio, lugar ambientado para la ceremonia matrimonial, y Claudio Michaux comenzó con sus palabras.

Para Michelle

“Hoy estamos aquí para unir a esta increíble pareja por la cual todos hemos remado el kayak del amor, un lugar maravilloso al que hemos llegado, compuesta por Michelle, muy carismática, cuyos momentos en esta casa nos han llenado de todo tipo de emociones, con un carácter fuerte, fuerte como las costuras de los pitillos de Pato , un carácter muy fuerte como las ganas de Waldo de agarrarse a alguien en la casa . Michelle, que no se da cuenta de todo lo que hace en esta casa, todo lo positivo, porque en algún momento, recuerdo, Pedro quiso, quizás, abandonar esta casa y Michelle se encargó de hacer que Pedro siguiera en esta casa, con muchas más fuerza y menos Power (por Camila Power). Una persona solidaria, Michu, que ha sabido ganarse el corazón de todos los Tamagochis”.

Para Pedro

“Y pasamos a Pedro... no solo un jugador de Gran Hermano, una gran persona que ha sabido traerle justicia y sensatez a esta temporada llena de maloquios. Pedro, una persona de verdad increíble, gran líder de la semana, no importa cuándo sea esta ceremonia, siempre es líder de la semana, una persona fantástica la verdad: es una persona muy cálida. Si bien nos ha mostrado una faceta más dura, es una persona realmente cálida (...) No solo guapo, serio, un ejemplo a seguir. Guapo, galán, aguerrido, empático, sino también un gran mentor para personas como Yuhui o como Waldo. Una persona que hace que este kayak del amor se eleve a lo más alto, tan alto que el mismo Pedro podría ganar una competencia allá arriba en solo 27 segundos de tiempo”, comenzó diciendo el comediante.

“Pedro, el cariño que se tienen ustedes es algo muy bonito, porque nos ha llenado a nosotros de una verdadera ilusión, se los digo en serio: una ilusión bonita porque ustedes han demostrado algo muy bello que es las verdaderas ganas de cuidar uno del otro. Esta unión yo les pido que entreguen todo, no se guarden nada, como Pato cuando ustedes le contaban un secreto. Porque el amor, ustedes saben, que es como una plantita que hay que regar todos los días, hay que mantenerla bien cuidada, así que, aléjenla de Carlyn . En el matrimonio, a veces, van a tener que hacer sacrificios como el sacrificio que hizo Yuhui después de contestar el teléfono rojo, sacrificios que son realmente importantes. Y habrá momentos donde tendrán que perseverar, y seguir y seguir, pese a todo, perseverar, como Linda votando a Cami Andrade en todas las placas. Si hacen las cosas bien van a poder verse a sí mismos y pensar ‘Ha pasado mucho tiempo, cómo llegamos hasta acá’, como Felipe. Quiero que en la vida, por favor, usen el método Miguel: cuando haya un problema, no se alejen del problema, acérquense al problema, abracen el problema, abrácenlo fuerte y les aseguro que se va a ir”, agregó.

Palabras de los padrinos

Una vez que el sacerdote terminó su presentación de cada uno de los novios, llamó al altar a la madrina y padrino de la pareja. Los elegidos para esta ocasión fueron Linda Marcovich e Iván Cabrera.

Linda ante los novios

“Primeramente, la verdad que estoy muy contenta. Para mí es un honor que me hayan elegido de madrina, porque yo veía todos los realities que salían . Y bueno, estoy muy emocionada, muy contenta por ustedes que van a volver a casarse. Espero que después de esto pueda surgir una relación de verdad, porque me encantan como pareja, se ven muy lindos los dos, y aunque lo nieguen, hay una conexión entre los dos muy fuerte que yo la veo, y yo creo que muchas personas más la ven. Así que, me encantaría ir a su matrimonio de verdad y que me inviten. Los quiero mucho y gracias por darme el honor de ser su madrina”.

Iván ante los novios

“Primero que todo, agradecer también que me hayan considerado como padrino. Y me quiero detener en algo muy lindo que yo creo que es la fuerza y la más importante que existe en el universo que es el amor, el amor y el respeto que trasciende por años . Ya más de 12 años que se conocen. Más de 12 años que ya pasaron una primera ceremonia y el día de hoy se concreta una vez más de la mano del respeto, de la tolerancia, de entenderse, de ser apoyo uno del otro incansablemente, en donde la fuerza, el fuego, la intensidad (de Michelle) se ve contrarrestada con un hombre (Pedro) con templanza, con sabiduría, con tranquilidad, y hacen un complemento perfecto. Así que, no me queda más que desearles lo mejor; son dos tremendas y lindas personas, las cuales quiero mucho y admiro, así que, solamente espero que esta noche se cierre con broche de oro”.

La parte culmine de la renovación

Pedro tuvo que leerle unas palabras a Michelle antes de terminar con la ceremonia y ponerle el anillo a su prometida: “Yo, Pedro, te recibo a ti, Michelle, para ser parte de mi kayak. Prometo seguir remando de ahora en adelante, en la riqueza y en la pobreza, en el Cajón del Maipo o en la ciudad, hasta que la placa nos separe”. Carvalho aceptó.

Por su parte, la brasileña también tuvo que hacer lo mismo con Pedro: “Yo, Michelle, te recibo a ti, Pedro, para ser oficial el señor Tamagochi, para acompañarte de ahora en adelante, en la riqueza y en la pobreza, pobreza como la cena de comida china para Yuhui del otro día, en la salud y en la enfermedad, hasta que la placa nos separe”. Astorga aceptó.

De esta manera, Michaux le dio el cierre a la renovación con las siguientes palabras: “Hemos llegado al final de esta ceremonia. Una ceremonia llena de luz donde le damos la bienvenida a esta unión. Yo los declaro oficialmente, como diría nuestra Santa Diana, Pedrichelle: puede besar a la novia ”.

Entre aplausos y un ambiente emotivo por parte de los compañeros, finalizó así la renovación de votos entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga en la casa-estudio de Argentina en esta temporada chilena 2024 de Gran Hermano.