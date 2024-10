Dos nuevos reclutas para ‘Palabra de Honor’: Conocidos de la casa televisiva serán alumnos de la academia militar

Siguiendo la dinámica de Hay Que Decirlo (Canal 13), durante la tarde del capítulo de 9 de octubre, confirmaron a dos nuevos reclutas para integrar la academia militar de Palabra de Honor: Lealtad o traición. El line up de integrantes va tomando cada vez mejor forma y solamente faltan 7 participantes más para completar el elenco de la nueva apuesta de telerrealidad del “canal de los realities”.

Oriana Marzoli y Fabio Agostini son los conocidos de la casa que llegan a tierras peruanas. En cuanto a la modelo española, enfrentará su quinta experiencia de este tipo en nuestro país. Por otro lado, su compatriota y excompañero de ¿Ganar o Servir? llega como el flamante triunfador de Tierra Brava.

Respecto a Marzoli , ante Canal 13 aseguró que “no es lo mismo para el resto que para mí sobrellevar un reality. De mí se tiene una expectativa más alta, y siento que tengo que cumplir con lo que quiere ver de mí el público, así que me esfuerzo el triple que muchos de los que están ahí. Y no creo que haya muchos personajes que hayan hecho cinco realities en Chile”.

Por su lado, Agostini detalló que “no vengo aquí a perder el tiempo, vengo a llevarme otro reality más. Ésta va a ser mi revancha. Me he quedado con ganas de volver, me quedó el gusanillo después de ‘¿Ganar o Servir?’... creo que hay mucho Agostini para dar todavía. Éste es un nuevo reto, un nuevo reality, y eso me motiva”.

La joven actriz, influencer y exAmor A Prueba, en relación a su aterrizaje en este nuevo formato de corte militar, señaló que “mi relación con la disciplina es nula. Al gimnasio voy cuando me apetece, no sigo una rutina, intento ir casi siempre cuando estoy en Madrid. Y no me gusta mucho que me mandoneen, me pone de los nervios que venga alguien con afán de general cuando no es general de verdad. Por algo no quise entrar nunca en el Servicio militar”.

Y en relación a Fabio, fue sincero en decir que “yo las cosas mías las hago, en mi casa soy ordenado, me gusta dejar todo limpio y siempre hago mi cama. Pero no me gusta que me den órdenes, y creo que este reality va a estar lleno de órdenes. No me gusta que me digan qué hacer, y menos si son cosas para otros. Para mí este reality va a ser una verdadera guerra, y eso me gusta. Me va a costar mucho, tanto como en ‘Tierra Brava’, tener que aguantar a gente que me cae mal, estar 24 horas sin intimidad. Pero soy un chico duro y voy a todas”.

Es así como ya son trece los reclutas confirmados para ‘Palabra de Honor‘: Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Matías “Marcianeke” Muñoz, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, José Manuel “Mel” Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal, Antonella Ríos, Oriana Marzoli y Fabio Agostini.