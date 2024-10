Este sería el aspecto “más perjudicial” de Ben Affleck que estaría inquietando a Jennifer Garner

Ben Affleck ha acaparado los titulares tras su ruptura con Jennifer Lopez, un divorcio que ha creado un gran revuelo en los medios de comunicación dedicados al entretenimiento. Tras dos años casados, la pareja hizo oficial su separación en agosto de 2024, dejando a muchos atónitos. Desde ese momento, Affleck parece estar pasando por una etapa de transiciones significativas que han causado preocupación entre sus personas más cercanas, incluyendo a su anterior esposa, Jennifer Garner, y su insustituible amigo, Matt Damon.

La vida del actor en los últimos meses ha sido marcada por un cambio físico y emocional notable. Ha pasado por diversas transformaciones de apariencia, incluyendo un innovador corte de pelo que ha captado la atención. También ha comprado una nueva propiedad y ha incrementado sus sesiones de ejercicio, dando a entender un interés en potenciar su salud física.

No obstante, lo que inquieta a sus amigos íntimos no es la transformación de su apariencia, sino lo que ellos ven como una nueva adicción: el amor. De acuerdo con informantes cercanos al actor que conversaron con la revista InTouch Weekly, Affleck ha exhibido conductas autodestructivas que están relacionadas con su obsesión por los romances.

¿Ben Affleck es “adicto al amor”?

Ben Affleck y JLo Ben Affleck y JLo se reunieron nuevamente, pero él llegó acompañado de una mujer: ¿quién es? (Kevin Winter de Getty Images)

La fuente no identificada alegó que "Ben posee una personalidad fuertemente adictiva, y muchos creen que, dado que ahora está en recuperación, ha reemplazado una adicción con otra y se ha enganchado al amor". Reportes indican que esta adicción está provocando que no pueda liberarse de su ex mujer Jennifer Lopez, lo cual se considera "malsano". Aunque ambos están avanzando con su proceso de divorcio, ha habido rumores de encuentros ocasionales entre ellos, lo cual ha generado conjeturas respecto a la verdadera dinámica de su relación.

Parece que estas alternancias están generando confusión no solo entre la prensa, sino también entre sus hijos y las personas más cercanas a ambos famosos. "Da la impresión de que se está cayendo en un ciclo tóxico, y a largo plazo, esto no beneficiará a ninguno", indicó la fuente.

La preocupación de Jennifer Garner

Ben Affleck y Jennifer Garner El actor tendría nueva novia y dicen que es idéntica a su ex y madre de sus hijos (Christopher Polk/Getty Images)

Frente a estas circunstancias, el consternamiento es notorio en Jennifer Garner, ex cónyuge de Ben Affleck. A lo largo de más de diez años fue la compañera sentimental de Affleck, siendo madre a sus tres hijos y ha sido un soporte incesante para él, con énfasis en sus periodos más complicados en su batalla contra la adicción al alcohol. De acuerdo a lo reportado, Garner ha mantenido comunicación activa con Affleck con el propósito de corroborar que esté teniendo el respaldo necesario.

Garner se ha abstenido de hacer declaraciones públicas acerca de la ruptura entre Affleck y Lopez. No obstante, según informantes cercanos, muestra genuina inquietud acerca de cómo las fluctuaciones en la vida personal de Affleck podrían impactar a sus hijos.

Un pasado de relaciones complicadas

El vínculo sentimental entre Ben Affleck y Jennifer Lopez ha sido siempre un punto de interés en la industria cinematográfica de Hollywood. Se encontraron en el 2001 durante la filmación del film Gigli, y pronto se establecieron como una de las duplas más prominente de la escena del espectáculo. En 2002 decidieron comprometerse, pero el agobio de la atención mediática fue tan grande que optaron por aplazar sus nupcias en 2003, para finalmente concluir su enlace el siguiente año. Después de años de vidas independientes, despertaron asombro global al reencender su relación amorosa en 2021.

Sin embargo, esta historia que parecía sacada de un film romántico tuvo un final desafortunado cuando, en agosto de 2024, Lopez solicitó el divorcio, afirmando que habían terminado su relación en abril de ese mismo año. A partir de ese instante, surgieron especulaciones sobre conflictos y una atmósfera dañina en su relación, factores que podrían haber influido en la decisión de poner fin al matrimonio.