“La ponen al lado de María Luisa Godoy y se la comen”: Claudia Schmidt a raíz de la salida de Ivette Vergara de TVN

La inesperada desvinculación de Ivette Vergara de Televisión Nacional de Chile (TVN) fue un nuevo tema que se sumó a la recargada mesa farandulera de los últimos días. Y en esta oportunidad, la panelista de Zona De Estrellas (Zona Latina), Claudia Schmidt, salió a cuestionar una actitud de la exanimadora del Festival del Huaso de Olmué 2023.

“A mí Ivette Vergara no me gusta mucho, pero por qué le voy a decir... porque ella reniega de todo lo que es espectáculo y farándula . Por ejemplo, a este programa no le quiso dar una nota porque es farándula. Pero yo no entiendo qué hace dándole una nota al Mercurio si es hablar y es hacer farándula, aunque sea en El Mercurio, entonces es completamente contradictorio, pero bueno, esa es mi diferencia”, sostuvo sin tapujos la modelo durante el capítulo del 7 de octubre.

Estas declaraciones de Schmidt llegan luego de que Vergara diera una entrevista exclusiva ante El Mercurio donde, entre otras cosas, aseguró que “no me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó”.

Y los dichos de la panelista de Zona De Estrellas no quedarían solamente ahí, puesto a que lanzó otro comentario respecto a su vencimiento de contrato con TVN: “Por otro lado, pienso y digo, por supuesto a Ivette Vergara la considero una excelente profesional, estupenda mujer, regia, con facha, con presencia, con talento, le sobra... se la ponen al lado de María Luisa Godoy y se la comen. Entonces, ahora entiendo por qué le dijeron ‘no, tú afuera. En el matinal, imposible que tú entres‘ ”.

No obstante, pese a las críticas de Claudia a Ivette, reconoció su camino recorrido y calidad profesional: “Y lo debo, una profesional de excelencia como la considero a la Ivette Vergara. La conozco, de su trabajo, de su trayectoria desde que yo trabajaba con ella en el programa Día A Día (...) Es una excelente profesional”.