"No me lo compro": Michelle Carvalho puso en duda el romance de Manuel y Chama fuera de Gran Hermano

La polémica dentro y fuera de la casa de Gran Hermano no da tregua. Este martes por la noche, el reality show sorprendió a los jugadores al revelarles que dos de sus exconcursantes, Manuel Napoli y Alexandra Méndez, conocida como “Chama”, decidieron llevar su relación al siguiente nivel y mudarse juntos. Esta noticia rápidamente generó reacciones entre los actuales participantes, pero fue Michelle Carvalho quien no dudó en compartir su escepticismo.

Michelle, quien en su momento tuvo una relación de amistad con Chama dentro del programa, fue contundente en sus palabras. “Si es de verdad y si es real, que les vaya bien”, comentó inicialmente con un tono de duda. Sin embargo, no tardó en aclarar que algo en la relación de la pareja le generaba sospechas. “No me lo compro mucho, la verdad me parecía todo muy bizarro, pero bueno”, agregó la modelo, dejando en claro su falta de credibilidad en el romance.

Es importante recordar que la amistad entre Michelle y Chama se debilitó a lo largo del programa, principalmente debido a las constantes discusiones que ambas tuvieron en torno a Napoli.

“La forma, el cómo se dio acá, las cosas que ella decía de él”, recordó Michelle durante la conversación, rememorando las veces en que la venezolana tuvo duros comentarios sobre Manuel. “Que nunca lo tocaría con un palo, que nunca se fijaría en un hombre como él y que él no tenía cualidades en las que ella se fijaría. Y lloraba, y tenía llantos, que él la acosaba, que no la dejaba en paz, que la ahogaba, que era intenso”, enumeró Carvalho, visiblemente intrigada por el cambio radical en la actitud de su excompañera.

Según Michelle, Chama incluso llegó a acudir al psicólogo del programa para lidiar con las insistencias de Manuel, algo que ella misma confesó en varias oportunidades dentro de la casa. No obstante, contra todo pronóstico, la relación entre ambos se consolidó poco tiempo después de que Alexandra saliera del programa. “Después salió 10 días y volvió enamorada. No sé, lo encuentro todo muy bizarro”, señaló con incredulidad la modelo brasileña.

Pese a sus dudas, Michelle cerró su comentario deseándoles lo mejor a la pareja si realmente su amor es genuino. “Pero si es verdad y están bien y van a vivir juntos, bien”, concluyó.