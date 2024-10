Cristián Riquelme cumple 13 años de matrimonio y entrega secretos para una buena relación: “Nos ha servido soñar...”

El actor Cristián Riquelme cumplió 13 años de matrimonio junto a Claudia Quinzio y en su cuenta de Instagram entregó algunos de sus secretos para una relación sana y feliz.

“Cuanto tiempo llevan en Pareja? Sea pololeando, casados? De novios? Nosotros cumplimos 13 años de matrimonio con esta canción de fondo!!, partió escribiendo.

”Se sabe que no hay recetas , que depende de cada relación. A nosotros nos ha servido soñar constantemente con miles de cosas entretenidas: Irnos a vivir a Mexico, Cruzar África en auto. Construir una casa de acogida para niños, irnos a vivir a Islandia y hacer empanadas... etc... etc....”, comentó el actor.

Además, aseguró que “cada semana algo distinto, es cansador. Y lo otro, nos tomamos todo con harto Humor. Nos reímos harto, en conjunto, del otro y de uno mismo, Esto ha funcionado....”.

Su lucha para ser papás

En mayo de este año el actor se confesó con el animador Julio César Rodríguez en “Podemos Hablar”, y contó el difícil proceso que vivió junto a su esposa para lograr tener hijos.

Él partió su relato recordando el programa de viajes de Canal 13, “De Alaska Patagonia”, que protagonizaba junto a su pareja, que es el escenario de un complejo momento que vivieron. “En el último tramo de ese programa, de ese viaje, mi señora quedó embarazada en Ecuador y tuvo un pérdida en la selva”, reveló.

“Cuando llegamos y nos instalamos en Santiago de vuelta. Ya llevábamos como seis meses, ocho meses, casi un año tratando de tener hijos y decidimos hacernos exámenes. Mis trabajadores (espermios) estaban bien, yo no tenía problema y a mi señora le salió alterado una hormona antimulleriana, una cosa técnica, pero su conteo de óvulos era bajo”, agregó el actor.

“Cuento esto porque creo que hay mucha gente queriendo tener hijos, y hay parejas que están viviendo un infierno con esto”, reflexionó sobre las motivaciones para contar la historia que vivió él con Claudia.

Riquelme aseguró que “me enfrenté a un sistema perverso. Nos llegaron los exámenes y fuimos a un doctor, a un doctor reconocido de fertilidad, y yo diría que en un tono altanero dice de una: ‘Yo soy el encargado de entregarte las malas noticias, no puedes ser madre’”.

Esto sucedió cuando su esposa tenía 32 años, y decidieron ir en busca de una segunda opinión. “Otro señor mejor aún en fertilidad y le dice textual: ‘tú para ser madre debes de nacer de nuevo’ y ahí empezamos a vivir un calvario, un infierno que duró un año”, relató Cristián.

“De repente, yo le digo ‘Claudita, ¿Por qué no vamos a ver el Pato? Pato es el mejor amigo de mi suegro, que es ginecólogo. Llegamos a ver al Pato y me dice: ‘¿Qué te dijeron cabro? ¿Cuánto llevas así? La medicina no es ni blanca ni negra, la medicina es gris’”, prosiguió el actor.

“Pato nos empezó a contar un poco, ‘sí el conteo está bajo, de verdad, pero te tengo fe’. Empezó a mirar y el Pato dice ‘encontré algo, hay algo ahí. Váyanse a la casa ahora y empieza con una frecuencia, no todos los días’. Mis soldados están bien, pero yo soy un soldado más viejo, día por medio me dijo, es lo mejor”, agregó.

“Llegamos a la casa y lo hicimos y pueden creer que de esa manufactura, de esa tarde, nació mi primer hijo. Nos relajamos tanto, que al año y medio nació mi hija y ése fue manufacturado en el estacionamiento, arriba de la casa rodante”, cerró Cristián Riquelme.