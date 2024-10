“Ella realmente ama la televisión”: Cecilia Bolocco comentó cómo ve a Diana en su rol como animadora de “Gran Hermano”

La reina de Chile, Cecilia Bolocco, volvió a aparecer en los medios. Ella anunció que su marca de ropa encontró una nueva casa en la multitienda París, y aprovechó de responder a todo tipo de dudas de la prensa: desde su fundación, sus amores pasados hasta su familia.

Bolocco se sentó junto a Pamela Díaz para realizar una de sus insignes entrevistas, “Sin Editar”, y por una hora la Fiera se dio el lujo de consultarle cualquier cosa a la exMiss Universo. Como es de costumbre, Díaz hizo su sección de reflejos en donde el invitado tiene que responder lo primero que se les viene a la mente al escuchar un estímulo.

Cecilia Bolocco Captura: Sin Editar

“Diana Bolocco” fue el nombre al que tuvo que reaccionar e inmediatamente dijo “mi niña”. La Fiera le preguntó por qué mucha gente piensa que existe una rivalidad entre ellas al ser dos rostros potentes en la historia de la televisión chilena, especialmente considerando que Cecilia reemplazó a Diana en la animación de “Vértigo”.

“Obvio, imagínate que ella me llama todavía (para que la reemplace). Yo le digo ‘¿Cómo te voy a reemplazar yo?’, y me dice: ‘yo quiero que tú me reemplaces’... Fue mi niña, fue como mi hijita cuando nació”, confesó la empresaria de moda.

¿Cómo ve a su hermana en “Gran Hermano”?

Pamela Díaz quería saber cómo veía a su hermana actualmente, considerando que se encuentra liderando la segunda temporada del reality show “Gran Hermano”, la cual no ha tenido el éxito que se ha esperado. Ella partió aclarando que no ve mucha tele, pero hace poco pudo ver a Diana en la animación de dicho espacio.

“Salió regia, la vi feliz, la vi contenta. Me da gusto porque yo creo que ella realmente ama la televisión, mucho más que a mí”, confesó.

“A mí no me costó nada dejarla, me costó desde el punto de vista que era mi oficio, fue mi carrera por tanto tiempo, era mi modo de pagar las cuentas”, cerró Cecilia Bolocco.