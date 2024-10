“Es mi favorito, de todos los que he hecho en mi carrera”: Simón Pesutic le tiró todas las flores a su personaje en “El Señor de la Querencia”

Todas las flores le tiró el actor Simón Pesutic a su participación en el remake de la teleserie nocturna “El Señor de la Querencia” de Mega, donde hace unos días hizo su aparición el personaje que interpreta, el joven médico psiquiatra Juan Cristóbal León, quien llega a la Querencia con el objetivo de enamorar a Teresita, interpretada por Vivianne Dietz.

En conversación con Publimetro, el actor profundizó en la experiencia en la producción, indicando que “ha sido un regalo muy grande, del que estoy muy agradecido. Creo que es una teleserie a nivel de factura, a nivel de calidad de imagen, a nivel de arte, que a mí me maravilló y me parece una joya. Si la tuviera que definir, esta versión me parece una joya”.

Los halagos para la teleserie no quedaron ahí, agregando que “creo que es una de las mejores teleseries que se ha hecho a nivel de factura. Estoy súper seguro de lo que estoy diciendo y creo que es una opinión más allá de haberla hecho, donde trato de guardar toda la objetividad del mundo”.

Su personaje en “El Señor de la Querencia”

En cuanto a su personaje, Simón Pesutic aseguró que es sin duda el mejor que ha hecho en su carrera.

“Ha sido un desafío que he disfrutado a concho por todo el contexto que la envuelve, por esos sets, por el detalle del arte, por el personaje que me tocó interpretar, del cual yo diría que es casi mi personaje favorito. De todos los que yo haya hecho a lo largo de mi carrera, por no decir mi favorito directamente”, dijo el actor.

En ese sentido además dijo que evitó ver el personaje que en la teleserie original hizo Nicolás Poblete, partiendo desde cero la creación de su versión de Juan Cristóbal León. “No quise permearme de estar demasiado referenciado por el trabajo del compañero, por lo tanto me resté bastante de ver la teleserie del 2009 o 2008. Entonces me enfrenté a este personaje con mucho desprejuicio, con mucha curiosidad también” indicó.

Simón Pesutic en El Señor de la Querencia

En tanto, al ser consultado sobre su opinión de los remakes de teleseries que se están realizando, Pesutic señaló que “siento que son versiones que tienen una identidad propia también, estas versiones que se están haciendo nuevas. Y en ese sentido tengo una súper buena opinión, la mejor de las opiniones en realidad”.

Finalmente, y sobre las escenas que son subidas de tono y donde incluso ha aparecido completamente desnudo, Simón Pesutic aseguró no ser pudoroso, por lo que no ha tenido mayores problemas con eso.

“No soy muy pudoroso y entiendo cuando hay que hacer este tipo de escenas, más aún en una teleserie como ‘El Señor de la Querencia’, en donde los desnudos son parte clave para contar el relato y evidenciar una historia que es cruda. Los desnudos sirven para mostrar y contar bien cada arista de los personajes y del guión, en mi caso no tengo problemas. Los entiendo y justifico muy bien. Es más, siento que no son tema”, cerró indicando el intérprete sobre su actuación en la teleserie de Mega.