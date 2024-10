“Es mucha exigencia y no es lo mío”: Benjamín Vicuña sobre una posible animación del Festival de Viña

En medio de la separación entre la modelo y bailarina argentina Ana Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, y el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Roberto García Moritán tras supuestas infidelidades, el padre de cuatro de sus hijos, Benjamín Vicuña, salió a colación por la ruptura amorosa de su exesposa.

PUBLICIDAD

Frente a esta situación, desde el programa farandulero del país del tango, LAM, le preguntaron al actor chileno sobre su percepción de este quiebre, quien aseguró que “es un tema delicado, me cuesta despegarme de una situación que conozco, por experiencia propia. Todos los que vivimos una separación sabemos que es algo que, ya en la intimidad, es un montón. A todo eso hay que sumarle el ruido exterior, lo mediático, lo que se dice o no”.

No obstante, lejos de temas que involucren a la madre de sus hijos, en esta jornada de 9 de octubre, bajo el contexto de un evento de Savory por su nuevo helado Mega Trio, el actor con papales en producciones como Fuga (2006), La Memoria Del Agua (2015), El Bosque De Karadima (2015), Vis A Vis (2018) y La Voz Ausente (2024), fue consultado por Publimetro sobre un posible interés en la animación del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

“No, no, no... las veces que lo he visto, me parece súper exigente, difícil . Vi al Pancho Saavedra. Es verdad que, todavía –quizás–, no sé si hay que cambiar los premios o el formato, pero es muy guionado, es mucha exigencia, y no es lo mío ”, fue tajante Vicuña en su respuesta.

“Yo soy actor, amo lo que hago, pero me parece que es súper difícil, la verdad que me parece difícil. Es un escenario espectacular, creo que son unos premios que a todos nos llenan de orgullo, pero de ahí a...”, sentenció el profesional.