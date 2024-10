Jhonatan Mujica se quebró tras explicar su ausencia en redes sociales: “No puedo echarme a morir y entrar en esta depresión”

El modelo de alta costura, Jhonatan Mujica, dejó a muchos enamorados después de su paso por el reality “Tierra Brava”. Él se fue del país para retomar su vida en Europa durante los primeros meses del año, y después desapareció completamente de sus redes sociales.

Las y los viudos del exchico reality quedaron con la duda de por qué se alejó de sus redes, y este miércoles el modelo rompió el silencio. Él publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, en donde explicó su ausencia, la cual fue seguida por una vulnerable confesión.

“Ha pasado mucho tiempo desde que aparezco en redes sociales, por así decirlo”, comenzó Mujica. “Sé que desaparecí, me tomé un break (descanso) muy largo, más o menos. Las razones son un poco personales, más adelante podré ir explicando”, agregó.

“A grandes pincelazos... hace poco perdí a una persona a quien quería mucho, y se fue de una forma muy devastadora y muy difícil de entender”, dijo el modelo mientras su voz se quebraba y aguantaba el llanto. “Estoy con terapia, con ayuda psicológica y profesional para poder llevar esta situación”, admitió.

Jhonatan Mujica Fuente: Instagram

“No puedo echarme a morir”

Jhonatan Mujica comentó que estaba detallando los eventos que han marcado su vida durante los últimos meses, para poder conciliar con la idea de que este proceso de sanación será largo. “No puedo echarme a morir y entrar en esta depresión, este agujero negro que me absorbe y me absorbe para llevarme a nada, literalmente a nada”, reflexionó.

“Es difícil, pero yo sé que la mayoría de ustedes hemos pasado alguna vez por depresiones, y es uno de los sentimientos más fuertes que lidiar. No es que uno esté llorando todo el día, o esté triste todo el día, pero las ganas de seguir adelante, no es fácil, recuperarla cuando hay algo que te destruye por dentro. En eso estoy, intentando recuperar las ganas”, continuó el modelo de alta costura.

Jhonatan aseguró que ahora comenzará a retomar sus redes sociales, y estará más presente en ellas, responder los mensajes y recuperar su vida. “Vamos a ver cómo salimos de esto, si alguien está en el mismo proceso o la misma situación, nos damos apoyo juntos y dar para adelante. Quería ser sincero”, cerró.