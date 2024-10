“No acepto tus disculpas”: Carlyn Romero desató la molestia de Yuhui Lee en “Gran Hermano”

Durante la jornada de este miércoles en “Gran Hermano” se vivió un tenso momento entre Carlyn Romero y Yuhui Lee, esto tras una inesperada llamada del temido teléfono rojo.

Fue la venezolana quien tuvo la oportunidad de contestar el llamado y tuvo la difícil misión de escoger a uno de sus compañeros para que pasara directamente a la placa de eliminación sin la posibilidad participar de ser salvado por el líder ni participar en la competencia de salvación.

¿A quién escogió Carlyn?

Luego de unos segundos de reflexión en el teléfono, la exTop Chef entregó los motivos de su decisión. “A la persona que voy a elegir, será porque sí o sí va a ser salvada y porque en algún momento estuvo en mi posición”, argumentó, escogiendo a Yuhui Lee, quien por primera vez sería parte de esta instancia.

“¡¿Por qué hiciste eso!?”, preguntó Linda, quien se mostró visiblemente molesta. “Le quita el invicto a Yuhui, mandame a placa a mí”, pidió Miguel.

Por su parte, Carlyn intentó explicar los motivos de su decisión y aseguró que él no tenía chances de abandonar la casa: “No es por mala onda ni nada, es porque sí o sí vas a ser salvado, eres uno de los favoritos, no solo lo pienso yo y creo que lo piensa la mayoría de mis compañeros, y creo que también estuviste en mi posición”.

Tras estas palabras, Yuhui le dijo “está bien, pero no me gusta esa forma en la placa”.

“Te pido disculpas”, expresó Carlyn, mientras que el exMaster Chef le dijo, en un tono molesto: “No acepto tus disculpas”.

“Sí o sí vas a ser salvado. Si enviaba a Iván, Waldo o alguno de los muchachos, había más posibilidades de que se fueran, era solo por eso (…) no es porque tenga algo en contra de ti o que me caigas mal”, aclaró.

Finalmente, y tras ser juzgada por sus compañeros por su decisión, Romero se fue a su habitación en llanto y tuvo que ser consolada por Felipe.