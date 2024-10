¡Temor entre los padres! Las fiestas de ‘Diddy’ habrían ingresado en este famoso juego de video para niños

El juicio contra el empresario y productor musical, Sean Diddy Combs, está programado para comenzar este jueves 10 de octubre. Combs, quien ha estado detenido en Nueva York durante casi un mes, se enfrenta a cargos de agresión sexual y extorsión. Sus abogados solicitaron su liberación bajo fianza por tercera vez esta semana argumentando que la evidencia es insuficiente, pero una vez más, el juez Andrew Carter rechazó la solicitud y Combs deberá seguir en custodia.

PUBLICIDAD

Combs se ha proclamado no culpable de todas las acusaciones y su madre sostiene que todo es una persecución pública. De acuerdo con el letrado Tony Buzbee, que defiende a más de 120 supuestas víctimas, varias personalidades famosas estarían haciendo desembolsos silenciosos para evitar ser citadas en las reclamaciones judiciales asociadas con el caso de agresión sexual y tráfico humano que involucra al intérprete de 54 años.

Se ha especulado sobre posibles involucrados, como Jay-Z, Beyoncé y Kim Kardashian, quienes supuestamente podrían haber estado involucrados en ciertas actividades ilícitas de “Diddy”. Además, los rumores indican que Oprah Winfrey, la conocida conductora de televisión, habría adquirido el polémico video donde presuntamente Justin Bieber es objeto de maltrato.

Las fiestas de ‘Diddy’ habrían llegado a este popular videojuego ¡para niños!

Los pedófilos parecen no tener restricciones y con la reciente controversia del rapero, se ha revelado que las fiestas supuestamente plagadas de abusos a los menores, han encontrado su camino dentro del conocido videojuego Roblox, al que millones de niños pueden acceder.

Roblox Las fiestas de Pudd Daddy habrían llegado al popular videojuego Roblox, exponiendo a miles de niños y adolescentes a escenas con alto contenido sexual dentro de la plataforma de diversión virtual. (Roblox)

Según un reportaje de The New York Reporter, "Roblox ha sido calificado como un paraíso para pedófilos, con juegos como "Diddy Party" y "Scape to Epstein Island", mencionó Hindenburg Research", quien lanzó un escabroso informe el martes 6 de octubre. Según dicho informe, los menores que utilizaban Roblox se encontraban expuestos a representaciones de órganos genitales masculinos, acecho de depredadores, clubs de striptease virtuales y barrios de luz roja".

Subrayó que Roblox cuenta con aproximadamente 80 millones de jugadores diarios en su plataforma de videojuegos, la mayoría de los cuales tienen 16 años o menos, y uno de cada cinco tiene menos de nueve años. Según los datos que proporciona la misma Roblox, y que el Financial Times fue el primero en informar, los usuarios pasan en promedio 2,5 horas al día jugando.

Adicionalmente, señaló que el videojuego también albergaba las variaciones de la cuenta de 900 del nombre Jeffrey Epstein, incluyendo un sin número de cuentas de seguidores.