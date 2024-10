“Tranquilo papá”: De la mano de Félix Soumastre confirman a nuevos reclutas para ‘Palabra de Honor’

El estreno del nuevo programa de telerrealidad del “canal de los realities” –Palabra de Honor– se acerca a pasos agigantados. Y es que durante este jueves 10 de octubre confirmaron en Hay Que Decirlo a dos nuevos reclutas que formarán parte de la academia militar que conducirá la mítica dupla de animadores compuesta por Karla Constant y Sergio Lagos.

Un viejo conocido en nuestro país desde Amor Ciego (2008) vuelve al género luego de 16 años alejado: Félix Soumastre. Y, sumado a su confirmación, una modelo de 24 años y Miss Perú en 2019 vivirá esta experiencia de corte militar en su misma tierra: Anyella Grados.

Por el lado de Félix, recordado por la icónica escena de ‘tranquilo papá, usted no me conoce’ protagonizada por Edmundo Varas en el reality ya nombrado de Canal 13, dice estar más maduro que antes. “Ahora soy padre de una niña de seis años, y ella es lo más importante para mí. Me sigo considerando una persona frontal, pero aprendí que hay batallas que es mejor no dar, y hoy el precio de mi tranquilidad es invaluable” , le detalló al canal.

El egresado de periodismo de 44 años, respecto a su ingreso en Palabra de Honor, señaló que “soy cero disciplinado. Las únicas reglas que soy capaz de seguir son las de la música, pero creo que las reglas se hicieron para romperlas. Me va a costar levantarme muy temprano, porque por la pega de DJ soy más bien noctámbulo, y mis presentaciones habitualmente son desde las 3 de la mañana. Pero igual sagradamente todas las mañanas voy a dejar a mi hija al colegio”.

Y acerca de la joven peruana, oriunda de Trujillo, luego de salir coronada como Miss de su país, al correr de los meses, su futuro se vio truncado por un incidente que vivió : salió con amigas a una disco y, posteriormente, se difundieron videos de ella en estado de ebriedad. Debido a esto, la organización tomó la decisión de destituirla.

“Yo tenía una infección estomacal, salimos con chicas de la organización y me puse a tomar tequila, lo que nunca había hecho. Tan salada fui, que me cayó mal, me enfermé y terminé en la habitación vomitando. Lo malo es que me grabaron”, relató así el hecho.

De cara a su aterrizaje en la academia militar, la modelo afirma ser ser una persona más madura emocionalmente y consciente de muchas cosas. Además, aseguró que “mi vida es muy privada, todo bajo telón, no he tenido parejas famosas y no tengo fama de salir con muchos hombres. Por eso aquí quiero que por primera vez puedan ver a Anyella Grados, su historia personal, un poco de mí, de cómo yo soy día a día, mi forma de comportarme, mis valores, la forma en la que pienso, y cómo es una Miss de verdad” .