De ‘Los Perlas’ aterrizan a ‘Palabra de Honor’: Icónica dupla llega a la academia militar de Canal 13

El nuevo programa de telerrealidad de Canal 13, Palabra de Honor, ya tiene los días contados para debutar en la pantalla chica. Como ha venido siendo la tónica de las últimas semanas, al terminar el programa Hay Que Decirlo, dieron a conocer a dos nuevos reclutas para integrar la academia militar que conducirá Karla Constant y Sergio Lagos.

PUBLICIDAD

Los nuevos participantes para lo nuevo del “canal de los realities” son nada más ni nada menos que viejos conocidos personajes de docurealities como Dash Y Cangri (2012) y Los Perlas (2017): Maickol González y Matías Opazo, más conocidos como ‘Dash’ y ‘Malito Malozo’.

Ambos son jóvenes artistas urbanos. Y en el caso de Dash –Maickol–, a más de cinco años del fallecimiento de su amigo Sebastián ‘Cangri’ Leiva, regresará a la pantalla chica y debutará, junto a su nuevo dúo musical, en el género de telerrealidad.

Respecto a su relación de amistad, ante Canal 13 Dash detalló que “Malito es mi hermano, lo amo. Y con él quiero mostrar que soy el mismo de siempre, pero quizás un poquito más maduro, más grande, pensando en el futuro . Estoy cero carrete, full trabajando, no voy a los discos, no estoy fumando, estoy 100% enfocado y muy responsable. Me pegué una crecida”.

Ya de cara al ingreso de ambos participantes y este sometimiento a una academia militar, ‘Dash’ dijo sentirse curioso por este aterrizaje a tierras peruanas: “Siempre quise saber cómo hubiera sido yo en el Servicio militar, porque yo igual entreno, he hecho CrossFit, TRX, Funcional, pesas, y soy bien constante, responsable y bueno como para seguir reglas. Yo creo que es mejor para mí levantarme temprano, entrenar, que me pongan reglas y horarios. Todo el rato va a ser positivo para mí”.

Y en la otra vereda, Matías aseguró que “Siempre me amenazaban cuando chico que si me portaba mal me iban a mandar a una base militar. Ahora se cumplió y yo creo que mi mamá va a estar contenta. Va a ser gracioso vernos a nosotros en un reality militar donde hay que acatar reglas, porque somos muy buenos para romperlas”.

Eso sí, la dupla de amigos alertó por el tema de levantarse a tempranas horas de la mañana : “Por la música estoy demasiado acostumbrado a la vida nocturna y eso yo creo que va a ser un problema, voy a tener que trabajar para poder estar con energía todos los días”, señaló ‘Malito’, mientras que ‘Dash’ confesó que para despertar en la mañana tiene 20 alarmas en su teléfono: “Son cada 5 minutos y cada 3 minutos”.

Con estos nuevos reclutas confirmados para Palabra de Honor, el reality ya cuenta con 17 integrantes: Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Matías “Marcianeke” Muñoz, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, José Manuel “Mel” Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal, Antonella Ríos, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Félix Soumastre, Anyella Grados, Maickol “Dash” González y Matías ”Malito” Opazo.