“He conocido empresarios top, pero son básicos”: Raquel Argandoña habla de su vida de soltera y revela que tiene que tener un hombre para conquistarla

Raquel Argandoña se sinceró sobre su actual estado sentimental tras el término de su relación con Félix Ureta, dando a conocer que efectivamente hubo una traición y además, confesando qué tiene que tener un hombre para llegar a su corazón.

El momento de sinceridad de “La Quintrala” ocurrirá en el nuevo capítulo de “La Divina Comida”, que se estrenará este sábado por las pantallas de Chilevisión.

Consultada por su presente amoroso, la conductora de Tal Cual dejó entrever que está pasando por un buen momento.

“Así como sola, sola, no. En soledad, no”, comentó. “Estoy soltera hace siete meses, después de una traición. Pero he conocido gente bien simpática...”, aseguró según Página 7, dejando claro que Félix sí le habría sido infiel.

Según las palabras de Raquel en el espacio culinario, ella tiene un problema con los hombres y es que es muy exigente con ciertos detalles.

“Pero, ¿sabes cuál es mi problema? Es que yo tengo muchos ‘tocs’”, continuó la rostro de TV+. “Por ejemplo, me gusta un hombre que venga duchado, perfumado, que no tenga guata, o sea ―obviamente― que se preocupe de su físico”.

“Que no me ocupe mi baño ―yo aquí tengo cinco baños, gracias a Dios― que no me ocupe mi toalla, ni mi secador”, detalló la animadora.

¿Qué tiene que tener un galán para conquistar a Raquel?

Posteriormente, reveló información sobre sus gustos y dio a conocer que cualidades tiene que tener un hombre para llegar a conquistarla.

“Que sea gentil, que sea atractivo para mí, que me seduzca... no que vaya al tiro al postre. A mí el hombre que va al tiro al postre me carga, me carga. Que me conquiste y que no me diga ‘nunca pensé estar con Raquel Argandoña’. Eso me mata, totalmente”.

“He conocido empresarios top, top, top... pero son básicos, con todo respeto. De verdad, los que he conocido este tiempo, que han sido cinco, son básicos”, continuó.

“Me encantaría encontrar un hombre absolutamente resuelto, maduro emocionalmente”, sostuvo, para luego dar un ejemplo sobre ciertos detalles que tendría que tener este galán.

“Ponté tú, que sepa que estoy trabajando hasta las 00:00 horas y que no tengo una persona que me ayude (...) que me mande comida y diga ‘no quise que te acostarás sin comer’. Eso me mata”, sentenció.