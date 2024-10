“Lo que el público no vio...”: Angélica Sepúlveda contó la firme de por qué no iba a las fiestas de los viernes en “Gran Hermano”

Su participación por el reality de Chilevisión, “Gran Hermano”, no dejó a nadie indiferente, y después de su salida, sus declaraciones siguen dejando la grande. Se trata de Angélica Sepúlveda, la apodada “Fierecilla de Yungay”, quien es una de las mujeres con más realities en el cuerpo de Chile.

Ella visitó los estudios de “Zona de estrellas” para hablar sobre su experiencia dentro del encierro en la casa más famosa del mundo, y despejó una gran interrogante que le surgió a muchos seguidores del programa: ¿Por qué Angélica no asistía a las fiestas de los viernes?

Sepúlveda partió recordando la fuerte pelea que protagonizó con Manuel Napoli y Alexandra “Chama” Méndez, horas antes de una fiesta. “Lo que el público no vio fue lo que ocurrió después de la fiesta”. Ella añadió que en dicho evento, “hicieron llorar a Camila Power y discutió Íñigo, siento que son personas a quienes trataron muy mal, los destrozaron dentro de ese programa”.

Angélica Sepúlveda | Gran Hermano

La gota que derramó el vaso

Angélica relató que estaba comiendo en la mesa, dejó sus panqueques y un té en la mesa, y se retiró para consolar a Camila que estaba afectada después de la fiesta. Cuando Angélica volvió, su comida ya no estaba. “Ahí quedó la embarrada, estaba sentada Michelle, Manuel, Patricio y Alexandra, los cuatros con alcohol, aunque no sé si Patricio”, aclaró.

“Fue tanto que finalmente me tuve que retirar porque como yo no había bebido, para mí era paupérrimo, una cosa burda escuchar lo que ellos decían, especialmente Manuel, quien fue el que botó mis panqueques a la basura. Tú entenderás que alguien bote mi comida... yo quedé furia, y nada de eso mostraron”, contó.

“Debido a eso, no pude ir a las posteriores fiestas porque Manuel bebía alcohol los días viernes y mi seguridad no estaba apta. Entonces el público quedó como ‘oh la mina fome, otra vez no fue a la fiesta’”, reveló.

El animador le consultó si es que esto fue discutido con la producción del reality, y ella señaló que “fue casi una imposición. Yo creo que fue de esta manera cuando te dicen: ‘si tú sientes que te sientes vulnerada y que tu seguridad, sobre todo física, no está plena, no te sientes protegida, mejor que no vayas porque va a haber alcohol’”.

“Lo que ellos querían era que, justamente, habiendo alcohol ocurrieran que terminaran a los besos esta parejita. Todo lo que se hacía iba a encaminar eso”, cerró la Fierecilla de Yungay.