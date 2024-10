“No puedo seguir aquí si no soy feliz”: Fran Maira renuncia sorpresivamente a “Ganar o Servir” para darle el lugar a uno de sus compañeros

Fran Maira sorprendió a sus compañeros y compañeras de “¿Ganar o Servir?” luego de decidir abandonar definitivamente la casona para darle el lugar a otra persona.

Así es, este hecho ocurrió tras el duelo de eliminación en donde se tuvieron que enfrentar Faloon Larragubiel y Botota Fox. En esta ocasión, la prueba consistió en rescatar cinco monedas amarradas en tótems y trasladarlas en carros. De inmediato la exchica “Yingo” tomó la delantera, mientras que el transformista le costó mucho soltar los nudos y luego se quejó de dolor en su brazo.

Finalmente, Faloon se coronó como ganadora y aseguró una semana más dentro del reality de Canal 13.

“Estoy feliz, pero tengo el llanto en la garganta. No pensaba en irme a eliminación con Botota, ha sido una gran contención para mí”, dijo la animadora tras su triunfo.

“Yo creo que este reality lo disfruté más que ‘Tierra Brava’. Pensé que me iba a ir antes, y lo he pasado muy bien en la competencia”, expresó por su parte el transformista, resignado a haber sido eliminado del reality.

La inesperada decisión de Fran

En ese momento, la exGran Hermano tomó la palabra y comentó algo que los dejó a todos en shock: que renuncia al reality.

“Quiero darle mi lugar hoy a Botota. Necesito ser honesta conmigo misma, y para mí siento que he cumplido un ciclo aquí, y que ya terminó. Ha sido una experiencia increíble para mí, pero Botota y Faloon merecen quedarse aquí y yo quiero darle mi lugar a Botota porque quiero que ella disfrute esta experiencia como se debe”, expresó.

Botota agradeció el gran gesto de Fran, ya que gracias a ella no se tuvo que despedir de la casona. “No sé hueona cómo agradecértelo”, le dijo el transformista emocionado.

Tras ser consultada por Sergio Lagos y Karla Constant sobre si su decisión tiene que ver con la salida de Austin Palao, su pareja, la influencer confesó que no.

“En estos últimos días he sentido que mi mente y mi corazón no están aquí. Creo que lo he dado todo y más, he creado una historia muy linda, y todos tenemos un ciclo y un fin... y creo que éste es el mío”, precisó.

La despedida

Raimundo Cerda se mostró bastante triste por la decisión de su amiga puesto que ella era su contención dentro del encierro.

“La verdad es que no entiendo nada, pero yo sé lo que le estaba pasando, lo veníamos hablando hace tiempo (...) Te amo y no estoy feliz con tu decisión, pero si es lo que necesitas, vamos con todo. Estoy aquí por ti, ahora y siempre”, le dijo.

“Amigo, tenía que seguir mi corazón. No puedo seguir aquí si no soy feliz. Necesito volar”, le contestó la joven.

Oriana Marzoli también quiso dedicarle unas palabras a Francisca, en eonde enfatizó en que se quedará con los mejores momentos de su amistad. “Afuera verás que siempre fui una niña buena. Pero, por mí, feliz de verte afuera. Te darás cuenta que nuestra relación fue muy real y genuina”, le contestó Maira.

En tanto, Pangal le comentó a Fran que se va a arrepentir de su decisión y destacó su garra como persona. “Yo también creo. Pero es lo que siento”, le respondió ella.

Finalmente, Maira habló de la huella que dejó dentro del encierro: “Da igual de dónde vengas, da igual quién seas, si tú tienes un sueño en mente puedes lograrlo. Quiero ser un ejemplo para esa gente que no se atreve a tirarse a la piscina, de que se arriesgue porque qué tanto hay que perder”.