“Yo estoy bien, mi familia está bien, estamos todos bien”: Francisco Melo aclara supuesto accidente

En el programa Que Te Lo Digo (Zona Latina) de este jueves, un hombre llamó asegurando que el actor Francisco Melo había sufrido un grave accidente en el sur, pero todo se trató de una confusión de teleserie.

PUBLICIDAD

El hombre se presentó como un experimentado periodista de economía, reconociendo que no sabía mucho de farándula. Tras esto, tomaron contacto con él, quien se identificó como Rodrigo Pacheco.

Ahí contó que su mujer había escuchado que Francisco Melo iba rumbo a la clínica tras caer desde dos metros de altura y estaba con fractura expuesta. Luego de ello, lo habrían visto entrar en camilla gritando de dolor.

Sin embargo, desde Mega confirmaron que el actor se encontraba vivito y coleando, y todo el drama fue parte de un confuso libreto de película.

Pancho Melo hace su descargo

Y así lo explicó durante esta jornada el mismo actor, mediante una storie en su Instagram. “Salió una noticia muy equivocada con respecto a que yo había tenido un accidente. Yo estoy bien, mi familia está bien, estamos todos bien, así que no se preocupen”, partió aclarando.

“Fue para mi gusto mal periodismo, hay que tener cuidado con ese tipo de información porque genera mucho miedo, mucho susto, mucho daño, así que nada estoy bien, estoy haciendo una cosa que voy contando, que tiene que ver que estoy en este momento viajando”, sostuvo Melo.

Por su parte, Sergio Rojas de Que Te Lo Digo, dijo a Publimetro que “en el fondo igual nosotros retractamos altiro y en el fondo era porque es una persona que tenía historia, entonces también creemos que no hubo ninguna mal intención de su parte (...) estamos hablando de gente que son periodistas respetables, no era cualquier persona, se equivocó claramente, no de mala fe”.

“Se generó todo un caos también en el sector de urgencia, entonces como que todo confabuló para que se generará esta equivocación, pero nunca de mala fe (...) inmediatamente en cuanto Mega se comunicó con nosotros, subimos el video”, explicó.