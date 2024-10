El romántico gesto de Pangal Andrade con su novia Melina Noto: le construye walking closet a mano

Pangal Andrade, conocido por su destacada participación en varios realities chilenos y por su amor por la naturaleza, está demostrando sus habilidades no solo en la supervivencia al aire libre, sino también en la construcción. En un gesto que desborda galantería, el joven se encuentra remodelando su hogar en el Cajón del Maipo para recibir a su pareja, con quien ya lleva cinco años, la argentina Melina Noto.

Recordemos que hace un tiempo la pareja tiene planes de vivir juntos, sin embargo, Noto reveló que estaba esperando un particular detalle para dar el paso definitivo. Contar con un closet adecuado en la casa del Cajón del Maipo.

Ahora, el deportista extremo se puso manos a la obra comenzó con la construcción del deseado walking closet para su novia argentina. Pero no solo eso, y es que, el ganador de Año Cero lo está construyendo con sus propias, algo que no solo ha sorprendido a sus seguidores, sino también a su novia. “Me parece hermoso. Está creando algo nuevo. Él tiene un clóset chiquito y yo no entro. Es muy romántico lo que está haciendo”, comentó Melina en entrevista con LUN.

Según Andrade, la casa en la que vive fue diseñada para una persona, por lo que ha tenido que adaptar varios espacios para la llegada de su novia. “La casa que tengo es para una persona. De hecho, tengo un lío gigante”, explicó en una reciente entrevista. “Yo estoy acostumbrado a vivir solo con mi perro. Así que estoy modificando toda la casa. Estoy haciendo una pieza grande de nuevo, que va a ser mi pieza para dormir con la Meli”, detalló.

La prisa de estas renovaciones no es casual. Melina tiene planeado entregar su departamento en Santiago en noviembre, por lo que ambos esperan que para diciembre ya puedan estar instalados juntos en la casa de Pangal.

“Espero que esté para diciembre, por eso nos estamos apurando harto. Ahora estoy con tres personas apoyándome (...) pero vale la pena para que ella esté cómoda, tranquila y feliz. De eso se trata”, comentó el chico reality.

Para Noto, el esfuerzo de Pangal va más allá de una simple construcción. “Es algo muy significativo para mí. Él está poniendo mucho de sí mismo en este proyecto, y eso me hace sentir muy especial”, declaró.

Mientras avanzan las obras, Pangal continúa demostrando que, más allá de las cámaras, su vida en el Cajón del Maipo está llena de proyectos personales que mezclan su pasión por la construcción y su amor por Melina.