“La verdad no tengo la más mínima idea”: José Antonio Neme explicó talla sobre la supuesta llegada de Rafael Araneda a Viña 2025

Una frase del animador José Antonio Neme durante el matinal “Mucho Gusto” no pasó desapercibida. Él no evitó tirar una pequeña talla mientras estaban hablando del huracán Milton, e hizo alusión a uno de los grandes misterios que está rondando al espectáculo chileno: el próximo animador del Festival de Viña del Mar.

Ellos estaban hablando con el actor chileno, Felipe Viel, que se encontraba en el estado de Florida, cuando dijo que “incluso hay algunos chilenos que están en la costa que los obligaron a evacuar”.

Ante esto, Neme salió jugando y dijo “¡Que no le pasa nada al Rafa, que lo necesitamos, parece! Así que no le pase nada, especialmente”, según lo recogido por Glamorama. Dando a entender que Rafael Araneda sería el próximo animador de Viña 2025.

La explicación de Neme

El programa amigo de Neme, “Que te lo digo”, en donde han apodado al animador como “el cuarto panelista”, considerando que se comunican constantemente con él, discutieron este titular que protagonizó José Antonio por sus dichos sobre Rafael.

Él les terminó mandando una audio, en donde le bajó el perfil a sus palabras. “Eso fue una broma, fue una locura de este pececillo. No sé, yo he leído lo mismo que ustedes, me fui temprano del canal, tenía que volar al aeropuerto y hacer mil cosas, es un viaje flash (rápido) a Nueva York”, aclaró.

“Así que no he alcanzado ni leer ni ver nada, no sé si es oficial o no oficial. La verdad no tengo la más mínima idea, pero sí es así como ustedes dicen que es, me parece súper bien”, continuó.

“Tiene experiencia, sabe manejar públicos masivos. Es un tipo que tiene una carrera y a lo mejor eso va a ser que sea un buen complemento para Karen, que es otra tremenda de la tele, potente me parece si es así”, cerró Neme.

Esta información tomó más fuerza cuando el programa de farándula “Zona de estrellas” aseguró que efectivamente sería Araneda el animador de Viña.