“Mi mayor sueño se ha hecho realidad”: The Weeknd posteó video de su imitador chileno en “Mi nombre es”

The Weeknd posteó video de su imitador chileno en “Mi nombre es”

Mattias González, un hombre de 34 años con una increíble historia de superación, logró lo que para muchos sería un sueño inalcanzable: ser reconocido por su ídolo, The Weeknd. Este logro ocurrió gracias a su participación en el programa chileno “Mi nombre es”, donde González ha cautivado al público con su interpretación del famoso cantante canadiense.

González, oriundo de San Miguel, no solo impresionó con su capacidad para imitar la voz y el estilo del autor de éxitos como “Save Your Tears”, sino que también conmovió con su historia personal. En el programa, Mattias dio a conocer su lucha diaria contra una discapacidad auditiva que lo afecta severamente. “Perdí ambos tímpanos debido a una enfermedad, y desde entonces escucho muy bajito. Además, tengo tinnitus, que me genera un ruido constante y, a veces, pitidos muy fuertes”, relató el imitador durante su presentación, emocionando tanto al jurado como al público.

Pese a estos desafíos, Mattias no ha dejado que su discapacidad lo frene. Con la ayuda de su pareja, quien lo acompaña en cada paso de su carrera, ha continuado perfeccionando su imitación de The Weeknd. Actualmente, utiliza audífonos ortopédicos que le permiten escuchar, aunque los sonidos ambientales se perciban amplificados, lo que añade una complejidad adicional a su ya difícil situación.

El joven fue sorprendido recientemente. Tras una emotiva presentación en “Mi nombre es”, el propio The Weeknd compartió un video de Mattias en sus redes sociales oficiales. En la publicación, que rápidamente se viralizó, se puede ver al imitador chileno interpretando uno de los temas del canadiense y recibiendo las felicitaciones del jurado del programa. Además, el artista canadiense le dio “me gusta” a varios videos más que González había publicado en sus redes.

“Mi mayor sueño se ha hecho realidad”, comentó Mattias González, visiblemente emocionado tras conocer el gesto de su ídolo. Para él, el reconocimiento por parte de The Weeknd es más que un simple acto de admiración; es la validación de años de esfuerzo, sacrificio y superación personal.

“Es complicado, era músico antes y sentí que me cortaron la cabeza cuando perdí los tímpanos”, confesó Mattias en el programa.

