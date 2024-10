Pablo Schilling confirma que será padre: Así luce actualmente el expololo de Kel de Calderón

“Un alma llegó a iluminar nuestras vidas. Nuestro Rayito (a) de Luz, ya te esperamos con ansias y micho pero mucho AMOR”. Con ese mensaje Sofía Calcagni dio a conocer a sus seguidores que se convertirá en madre, junto a su pareja Pablo Schilling. La pareja compartió una romántica imagen de ambos abrazados, tocando el vientre de ella.

Posteriormente, en un video compartieron un video en blanco y negro de su gender reveal, evento donde dan a conocer el sexo del bebé.

“Por la emoción del papi es niño”, escribió una seguidora, a lo que Sofía respondió “lo que sea quiero un outfit de tu marca amada”.

El registro generó miles de corazones y varios comentarios, entre ellos los de los cibernautas.

“Atesoren este momento mágico...abrazo a los tres”, “Me encantan, muy bella pareja, Yo creo que es niño”, “Qué emoción! Felicidades de nuevo! Yo ya sé que es!”, “Que linda noticia ,los felicito no te conozco pero te sigo y me encanta tu trabajo de todo corazón un gran abrazo para ustedes con ese rayito de luz que llegará a iluminar sus vidas”, le escribieron.

El pasado amoroso y televisivo de Pablo Schilling

El exMister Chile y chicoreality de 40 años hace tiempo se encuentra alejado de la televisión y se encuentra dedicado a la venta de propiedades y animación de eventos.

Dentro de sus antiguas relaciones amorosas, fueron bien mediáticos sus romances con Kel Calderón y Angie Alvarado.

En su paso por los programas de telerrealidad destacó su participación en “La Granja VIP”, el año 2005, y “Pelotón”, reality que ganó. Además de “Amazonas”, programa donde fue expulsado tras pegarle una violenta patada al excarabinero Carlos Ripetti, quien también se hizo conocido tras renunciar a la institución y salir desnudo de una comisaría.

El año 2016, Schilling comentó a Mega.cl que nunca se alejó realmente de los estudios y que se mantenía en la carrera de Ingeniería. “Siempre estuve estudiando mientras trabajaba en la tele”.

“Como me estoy portando bien, no me he mandado ni un condoro y no estoy pololeando con nadie famoso, me han dejado de llamar, me imagino que eso no vende”, señaló en esa ocasión.