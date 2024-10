Sergio Rojas rompió el silencio sobre su sorpresivo beso con Andrés Caniulef en “Palabra de honor”... y aprovechó de repasar a Oriana Marzoli

Las grabaciones comenzaron hace semanas, y sólo queda esperar para el estreno del reality de Canal 13, “Palabra de honor”. Sin embargo, ya se emitieron las primeras imágenes del encierro en el programa “Hay que decirlo”, en donde se muestra al equipo ganador de una competencia.

Este equipo estaba compuesto por Andrés Caniulef, Fabio Agostini, Anyella Grados, Sergio Rojas, entre otros. El exrostro de Mega se veía sumamente emocionado celebrando el triunfo, y en el fervor del momento, le dio un beso en la mejilla a su expareja, quien evidentemente estaba agotado tras finalizar la competencia.

El participante que se encuentra fuera del reality tras sufrir una importante lesión, conversó con Publimetro y rompió el silencio sobre este emotivo momento que se vio en el adelanto. “La verdad es que hay una historia súper potente detrás, súper bonita, yo igual ya la conocía de antes”, partió Rojas.

“Él la va a contar en primera persona, pero tiene que ver con su historia, tiene que ver con su familia, muy bonita y muy potente. Yo conozco al papá, a la mamá, así que es algo bien emocionante lo que pasa a lo largo de todo el programa, es como una montaña rusa de emociones”, continuó.

“Por eso se ven cambios tan radicales, pero todo tiene una historia muy potente detrás, todo lo que pasa es reflejo de sentimientos reales. Yo por eso digo que este es el reality de los chicos no reality, porque no hay una actuación detrás, no hay una puesta en escena”, detalló el periodista.

“Lo que la gente verá minuto a minuto son sentimientos reales, son honestos. Son personas que están evidenciando sus penas, sus tristezas, sus dolores y también sus alegrías”, cerró Sergio Rojas.

Sergio Rojas y Andrés Caniulef Captura: Hay que decirlo de Canal 13

Un combate épico

Obviamente, el ahora chico reality iba a hablar de este tema en su casa, y a través de un contacto con “Que te lo digo” entregó más detalles sobre este beso que se verá por las pantallas de Canal 13. “Ese combate que ustedes ven es épico, se van a acordar de lo que estoy diciendo porque ¡Ni en Troya se atrevieron a tanto!”, comenzó bromeando.

Poniéndose más serio, Sergio comentó que “de verdad es muy fuerte, las historias que hay detrás son muy potentes. Para mí volver a encontrarme con Andrés ha sido un proceso de encantarnos, reconocernos, aclarar algunos puntos, es una historia que se vivió de manera muy bonita y orgánica. La vida nos volvió a juntar sin quererlo (...) Era el momento, lugar y espacio donde teníamos que volver a vernos las caras, decirnos lo que sentimos y volver a conectarnos”.

Sin embargo, después Sergio Rojas no pudo evitar tirar la talla, y contó que “estaba bien excitado”, bromeando que volverá con un cigoto en nueve meses más, por lo que tendrán que hacer un “baby shower”. “En mi vida he estado tan excitado en una producción”, lanzó.

¿Oriana Marzoli, la nueva planta?

Esto no quedó ahí, ya que el periodista aprovechó de darle una repasada a una afamada chica reality, Oriana Marzoli, a quien la ninguneó de lo lindo. Sus compañeros de “QTLD” le consultaron por los matorrales, y por eso sacaron a colación la pelea que tuvo la venezolana con Faloon Larraguibel y Pamela Díaz, por los ruidos que ella emitía cuando tenía relaciones sexuales con Facundo González en “Ganar o servir”.

“Disculpen, pero ¿quién es Oriana? ¿Estamos hablando del reparto secundario? Si alguien ve a Oriana dentro del reality que alguien me avise”, dijo entre risas. “Llegó el tiempo de cambiar el papel mural porque vienen nuevas técnicas de decorado, así que Oriana fuiste buena”, agregó.