Bailando se pasan las penas: Pamela Díaz y Coté López salieron de carrete a darlo todo

No se ven tan seguido, pero cuando se juntan... dan la vida carreteando. Se trata de Pamela Díaz y Coté López, quienes forjaron una linda amistad a través de los años, especialmente después de una entrevista que la Fiera le hizo a la empresaria, y todo fluyó.

En su programa de espectáculos, “Hay que decirlo”, la animadora de Canal 13 mencionó que no ha tenido mucho contacto con María José después de este escandaloso año que ha tenido, e incluso la empresaria de moda había cambiado su número telefónico.

Los astros se juntaron, y ambas salieron de fiesta este sábado 12 de octubre. El evento fue registrado a través de sus historias de Instagram, y Coté musicalizó la primera fotografía con Pamela con la nueva canción de Shakira, “Soltera”.

Junto a más personas, las mujeres faranduleras asistieron a una fiesta electrónica en donde lo dieron todo, y Coté hasta se sacó las botas para bailar libremente a pies descalzos encima de un sofá. “Mi amiga la más piola”, escribió otra de las asistentes.

Historias de Pamela Díaz y Coté López Captura: Instagram

Historia de @fran.nunezr Captura: Instagram

El difícil año de Coté López

Hace unos días, la dueña de la marca de belleza “Clo” se sinceró en su cuenta de Instagram y calificó al 2024 como el año más difícil de su vida. Esto considerando su mediática separación con Luis Jiménez, y la pelea que tuvo con el hijo mayor de su expareja, Diego Jiménez.

Ella habló con sus seguidoras a través de los comentarios, y fue completamente sincera después de que una mujer aseguró que Coté tenía una vida perfecta. “Mi vida no tiene nada de perfecta. He vivido el peor año de mi vida y estoy pasando por el peor duelo de mi vida. Solo intento sobreponer lo bueno siempre”, escribió.

De igual forma, la motivaron a que volviera a aparecer en la televisión, a lo que López respondió que “mi debilidad es el área comunicacional, puedo pensar bien, escribir bien, pero verbalizo pésimo las ideas. No me siento capaz. No digo que no lo trabajaré algún día”.