¿Estaba pauteada?: Angélica Sepúlveda se sumó a la teoría de Daniela Aránguiz sobre el paso de Camila Andrade en “Gran Hermano”

La chica reality Angélica Sepúlveda no va a guardar silencio cuando tiene algo que decir, menos si se trata del comportamiento de algún excompañero de encierro. No fue la excepción cuando se sentó en el panel de “Zona de estrellas” en donde peló de lo lindo a Michelle Carvalho y Camila Andrade, con quienes compartió en “Gran Hermano”.

Ella partió cuestionando la participación de la expanelista de “Caja de Pandora”, señalando que no ocasionó mucho dentro del encierro. En el panel discutieron que su llegada al reality era interesante por las primeras semanas, pero que finalmente no fue un personaje de reality que generó mucho contenido.

Angélica insistió en que Camila Andrade tenía un papel de víctima. “Yo encuentro que ella ha hecho un papel maravilloso, ¿Para qué? Para lograr lo que quiere... Yo ahí me sumo a las palabras de Daniela Aránguiz cuando dijo que ella estaba pauteada, que a ella le decían todo, ella no bebía alcohol para no salirse de madre, a ella la van a meter a un programa”, lanzó.

“Yo creo que ella tiene razón, yo creo que Daniela Aránguiz conoce tanto a los productores, es amiga de varios, tanto así que Chama reingresó”, agregó. Ella elucubró una nueva teoría que la “Cara de cuica” también estuvo detrás del regreso de Alexandra Méndez en el repechaje.

Angélica Sepúlveda, Michelle Carvalho y Camila Andrade Captura: Zona de Estrellas y Gran Hermano

“Michelle, mató el programa”

No sólo se fue en contra de Camila Andrade, sino que arremetió en contra de Michelle Carvalho, y más que alabar su labor, como lo han hecho mucho, la criticó. “Yo sé que ella sabe jugar, hizo un juego muy bueno para ella, pero para el programa hizo un juego horrible, mató el programa”, comentó.

“Michelle intimidó de una manera tan brava a los compañeros, que lo que Michelle decía, ellos lo hacían”, agregó. Ella señaló que la gente no le llevaba la contraria a la brasileña por temor a que su público los eliminara. “Sacaron a los personajes más llamativos”, lanzó.

A pesar de esto, reconoció que Carvalho es la única que jugó dentro de la casa de “Gran Hermano”.