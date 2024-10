Henry Cavill protagonizará ‘Voltron’ para Amazon MGM: Conoce los detalles del proyecto

Henry Cavill ha sido confirmado como la estrella principal de la nueva película en live-action de Voltron, un ambicioso proyecto que será producido por Amazon MGM Studios.

La dirección estará a cargo de Rawson Marshall Thurber, conocido por películas de acción como Red Notice (2021) y Skyscraper (2018). Además de dirigir, Thurber escribió el guion junto con Ellen Shanman.

Esta producción busca revivir una de las franquicias de animación más populares de los años 80, con Cavill en el centro de la historia.

Voltron es una serie que ha fascinado a varias generaciones de fanáticos de la ciencia ficción y la animación. La historia sigue a un grupo de exploradores espaciales que controlan robots con forma de leones, los cuales pueden fusionarse para formar al legendario super robot Voltron.

Este equipo se enfrenta a diversas amenazas intergalácticas, luchando por la justicia. La serie original fue adaptada de varios animes japoneses, y ha dado lugar a múltiples reboots, incluyendo la versión más reciente, Voltron: Legendary Defender, que fue un éxito en Netflix.

Daniel Quinn-Toye se une al elenco

Junto a Cavill, el recién llegado Daniel Quinn-Toye también formará parte del elenco. Aunque es un actor emergente, Quinn-Toye ha ganado reconocimiento por su trabajo en televisión y teatro.

En la primavera de 2024, fue el suplente de Tom Holland en una producción del West End de Romeo y Julieta, y esta será su primera gran oportunidad en una película de alto presupuesto. Su incorporación añade una interesante dinámica al reparto, que ya genera expectativa entre los fanáticos de Voltron.

El anuncio de Voltron se suma a un año lleno de proyectos importantes para Henry Cavill.

Este 2024, el actor ha aparecido en la película de Marvel Deadpool and Wolverine en un cameo como una versión de Wolverine, y también ha trabajado en las películas Argylle de Matthew Vaughn y The Ministry of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie.

Además, está listo para protagonizar el reboot de Highlander y será el productor ejecutivo de la franquicia Warhammer 40,000, también con Amazon MGM.