Por 25 dólares mensuales: Cathy Barriga debuta vendiendo contenido erótico para adultos

La exalcadesa de Maipú Cathy Barriga sorprendió con su nuevo pasatiempo y manera de ganar dinero, mientras se encuentra con arresto domiciliario tras ser formalizada por fraude al fisco durante su gestión comunal.

La exRobotina, compartió en sus historias de Instagram su sexi perfil en la plataforma para adultos Onfayer, donde sacará a relucir toda su sensualidad a quienes se suscriban a su contenido erótico, donde se mostrará con sugerentes prendas que echarán a volar la imaginación entre sus seguidores.

“Bienvenid@ Acá encontrarás el lado más travieso de la ex Robotina, ex chica Mekano, ex granjera VIP y ex alcaldesa en un espacio para sedudir y sorprender”, se lee en su presentación.

En la foto de portada, se ve acostada y sonriente con un sexi pijama, mientras que en la foto de perfil, luce un coqueto babydoll rojo, con un amplio escote.

La suscripción mensual para quienes quieran acceder a su contenido es de 25 dólares mensuales, mientras que otras publicaciones donde se vería su sensualidad en cuerpo y alma, tienen un valor adicionales de 45 y 25 dólares respectivamente.

“Entre la sutileza del blanco y la transparencia, estoy lista para sorprender. ¿Qué más te gustaría ver? pregunta en la imagen que para desbloquearla se debe pagar el costo adicional.

“Puedo gobernar, pero también soy dueña de mi sensualidad”, “jugando un poquito con esta corbata, hoy de qué color es la tuya cariño?”, escribe en las otras publicaciones.

Siguiendo los pasos de Camila Polizzi

Quien fuera excandidata a alcaldesa por Concepción y ahora cumpliendo arresto domiciliario por el Caso Lencería, Camila Polizzi, habla por primera vez sobre sus días bajo la medida cautelar y sus motivos para facturar en la plataforma para adultos nacional, Arsmate.

“Me dejaron en pelota y, ante todo, soy la sostenedora de mi hogar. Algo tenía que hacer. Decidí que era una buena forma de canalizar mi energía y generar ingresos”, explica en entrevista con LUN.

“Decidí ingresar a Arsmate porque era una plataforma chilena, me pareció cercana y así fue, el trato es directo, el pago es rápido y ofrece un servicio muy integral (...) Bastante lucraron otros con mi imagen antes, pero solo se cuestiona cuando yo decido hacer uso de ella”, confesó.