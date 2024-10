Por deuda con Carla Jara: Echan al agua a Francisco Kaminski tras vacaciones románticas con Camila Andrade en México

“No le ha pagado ni siquiera un peso a Carla Jara de la deuda”. Con esas palabras la panelista de Sígueme, Gissella Gallardo, echó al agua a Francisco Kaminski, quien seguiría en deuda con Carla Jara e incluso no estaría pagando la pensión de alimentos.

Así lo contaron en el espacio de farándula de TV+ luego de comentar la “verdadera luna de miel” que estaba disfrutando el animador junto a su pareja Camila Andrade en México.

“Les quiero contar dos cosas: Francisco Kaminski no le ha pagado ni siquiera un peso a Carla Jara de la deuda”, reveló la periodista.

Según sus fuentes, Kaminski le habría mandado a decir a su exesposa que aún no recibía el dinero que ganó con la exitosa fonda que instaló durante Fiestas Patrias en La Florida. Plata que supuestamente le llegaría recién esta semana que viene.

Además, más grave aún, es que “si él no responde para llegar acuerdo de pensión alimenticia, el lunes se pondría la demanda por pensión y visitas en contra de él. Esto significa que no debe estar dinero a su hijo o quizás no llegaron a acuerdo”, relató.

Además, Gissella contó que las visitas de Kaminski con su hijo, pactadas cada 15 días, no serían suficientes para el menor.

¿Quién pagó el viaje a México?

Todo esto surgió luego que revelaran que las paradisiacas vacaciones all inclusive de la pareja en México, las habría pagado el animador

“Este viaje en particular lo pagó Francisco Kaminski... Tuvo una exitosa fonda en La Florida, de la cual se le pagó dos semanas después y de ahí pagó todas sus cuentas, tengo entendido”, contó Sergio Maraboli.

Tiempo atrás se habló que las deudas que tendría Kaminski con Carla Jara serían de varios millones de pesos, producto de un crédito que ella tuvo que pedir para ayudarlo en sus emprendimientos.