“Por tu culpa no duermo, hue***”: Paty Maldonado echó al agua a Raquel Argandoña por los horarios de grabación de “Tal Cual”

La amistad y confianza que existe entre Paty Maldonado y Raquel Argandoña es de tan larga data, que no tienen problema en decirse unas cuantas verdades a las caras. Y ¿por qué no? Con su par de garabatos encima.

Esto sucedió en el último capítulo de “Tal Cual” de TV+, en donde la cantante finalmente se cansó de su amiga y le recriminó la cantidad de viajes que realiza, y cómo esto la afecta. Este mismo tema fue fuente de rumores durante la semana pasada, el cual fue desmentido por Pancha Merino a Publimetro.

Sin embargo, al parecer hay algo de verdad en el conventillo. Existiría un cansancio como efecto colateral de la cantidad de viajes que realiza la Quintrala. Por esto, tienen que acomodar los horarios de grabación a su ocupada agenda.

El tema salió a colación después de que Maldonado mencionará que tiene intenciones de tomarse vacaciones en abril, lo que fue cuestionado por Argandoña y José Miguel Viñuela ya que había descansado en septiembre para irse a Estados Unidos.

“Me corresponde alguna huea, aunque sea un viaje a Cartagena, hueón”, lanzó antes de aclarar que sólo se fue por 20 días a EEUU. “Yo en Mega tenía 6 semanas, papito”, recordó Patricia, lo que fue aterrizado por Raquel, quien le dijo que eso era en otra época de la televisión.

“¿Y qué venis a hablar vo’?”

Este comentario despertó la furia de Maldonado. “¿Y qué venis a hablar vo’ hueón? Vo’ estás de pasa’ por Chile. Cuando tienes tiempo vienes a hacer el ‘Tal Cual’. Por culpa tuya tenemos que grabar a las 5 AM, a las 6 AM. Llevo 3 días sin dormir, estoy así (muerta)”, lanzó, ocasionando la risa de los presentes.

Viñuela aportó su granito de arena y dijo que estaba completamente de acuerdo con Paty. “La otra semana estará en Miami, teníamos libre y ahora tenemos que grabar el martes”, añadió José Miguel. “Amigos, no le hagan caso. Ustedes me hacen una mala imagen”, comentó Raquel entre risas.

“No se quejen porque tienen trabajo”, señaló Raquel, pero Paty no la iba a dejar pasar y remató “pero, por tu culpa no duermo, hueona, parezco pescado. Me equivoco de día por tu culpa, hueona, no sé qué día es, ni cómo me llamó”.

“Grabamos un día lunes, pero no es para ese día, es para dos semanas más. Entonces, cuando yo estoy grabando, estoy grabando para el 28 de octubre y yo me quedó pegada en ese día cuando llegó a la casa”, explicó Patricia Maldonado.