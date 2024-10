El puzzle casi completo: Dos nuevas reclutas confirmadas para ‘Palabra de Honor’ de Canal 13

El nuevo programa de telerrealidad del ‘canal de los realities’ tiene a dos nuevas reclutas confirmadas y, de esta manera, solo faltan dos integrantes más para oficializar el selecto listado que se someterá a la academia militar del ‘13′ que será conducida por la icónica dupla compuesta por Karla Constant y Sergio Lagos.

Y ya se transformó en un hábito que al finalizar el espacio de farándula, Hay Que Decirlo, revelen los nombres de los participantes de Palabra de Honor: Lealtad o traición. Siguiendo esta línea, las dos nuevas confirmadas para el reality de corte militar son Anaís Vilches y Gala Caldirola .

Acerca de Anaís Vilches

Anaís Esperanza Vilches Farías es una joven de 20 años y pareja de Matías Muñoz, mejor conocido como Marcianeke dentro de la música del género urbano. En el encierro desde tierras peruanas podrá compartir con su pololo. Además, es la menor de cuatro hermanos y se desempeña como creadora de contenidos, contando en Instagram con más de 307 mil seguidores.

Y acerca de su aterrizaje a Palabra de Honor, ante Canal 13 Anahís se sincero con que “estoy emocionada, muy emocionada. Hace tiempo me habían ofrecido entrar a realities, pero no me había sentido segura y ahora me gustó la idea de entrar con Matías, para experimentar algo nuevo . Sin duda que vamos a disfrutar la nueva experiencia, porque todo esto es nuevo para nosotros dos”.

Acerca de Gala Caldirola

Gala Caldirola, joven modelo de 31 años (mañana de cumpleaños) proveniente de Alicante, España, con pasos en realities como ¿Volverías Con Tu Ex? (Mega) y ¿Ganar o Servir? (Canal 13) se repetirá el plato en lo nuevo de la señal televisiva ubicada en Inés Matte Urrrejola, Providencia.

Sobre esta nueva experiencia y primera en un reality militar detalló que “yo soy una persona muy intensa, generalmente más para lo bueno que para lo malo. Me encanta vivir en esa intensidad, porque siento que la vida son momentos vividos y personas con las que los viviste . Por eso me permito ser intensa y lo disfruto, tanto momentos lindos como malos, y siempre lo paso genial. En ese reality logré disolver enemistades, construí nuevas amistades, tuve tiempo para encariñarme, desencariñarme, y viví todo un ciclo de emociones para salir como había entrado: soltera y dispuesta a volver a vivirlo otra vez. Pero habiéndolo gozado todo”.

De esta manera, ya son 19 los reclutas confirmados para Palabra de Honor: Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Matías “Marcianeke” Muñoz, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, José Manuel “Mel” Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal, Antonella Ríos, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Félix Soumastre, Anyella Grados, Maickol “Dash” González, Matías “Malito” Opazo, Anaís Vilches y Gala Caldirola.